Фідан після зустрічі з Путіним вирушить до Києва — Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після дводенного візиту до Москви вирушить до Києва, щоб обговорити з українськими офіційними особами результати нещодавніх контактів із російською стороною.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в МЗС Туреччини.

У понеділок Фідан зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і головним переговорником Кремля Володимиром Мединським. На вівторок запланована окрема зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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За словами турецького джерела, під час зустрічі в Москві Путін і Фідан обговорили останні ініціативи з припинення війни, а також ситуацію після нещодавніх перемовин між делегаціями України та Росії в Стамбулі. Сторони також торкнулися питань економічної та енергетичної співпраці.

Очікується, що Фідан вже наприкінці тижня вирушить до Києва для зустрічі з українським керівництвом. За інформацією джерел Reuters, Туреччина хоче залишатися активним посередником і пропонує себе як майданчик для наступного етапу перемовин.

Нагадаємо, делегації України та Росії провели зустріч у Стамбулі на початку травня — це перший прямий діалог з березня 2022 року. Хоча угоди про припинення вогню не було досягнуто, сторони погодилися на обмін 1000 полоненими та передали письмово свої умови.