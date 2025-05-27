Фидан после встречи с Путиным отправится в Киев — Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после двухдневного визита в Москву отправится в Киев, чтобы обсудить с украинскими официальными лицами результаты недавних контактов с российской стороной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИДе Турции.

В понедельник Фидан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главным переговорщиком Кремля Владимиром Мединским. Во вторник запланирована отдельная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Реклама

По словам турецкого источника, во время встречи в Москве Путин и Фидан обсудили последние инициативы по прекращению войны, а также ситуацию после недавних переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле также затронули вопросы экономического и энергетического сотрудничества.

Ожидается, что Фидан уже в конце недели отправится в Киев для встречи с украинским руководством. По информации источников Reuters, Турция хочет оставаться активным посредником и предлагает себя как площадку для следующего этапа переговоров.

Напомним, делегации Украины и России провели встречу в Стамбуле в начале мая – это первый прямой диалог с марта 2022 года. Хотя соглашение о прекращении огня не было достигнуто, стороны согласились на обмен 1000 пленными и передали в письменном виде свои условия.