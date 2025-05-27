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Фидан после встречи с Путиным отправится в Киев — Reuters
Хакан Фидан завершит визит в Москву встречей с Лавровым, после чего отправится в Киев для обсуждения результатов переговоров по прекращению войны.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после двухдневного визита в Москву отправится в Киев, чтобы обсудить с украинскими официальными лицами результаты недавних контактов с российской стороной.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИДе Турции.
В понедельник Фидан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главным переговорщиком Кремля Владимиром Мединским. Во вторник запланирована отдельная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По словам турецкого источника, во время встречи в Москве Путин и Фидан обсудили последние инициативы по прекращению войны, а также ситуацию после недавних переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле также затронули вопросы экономического и энергетического сотрудничества.
Ожидается, что Фидан уже в конце недели отправится в Киев для встречи с украинским руководством. По информации источников Reuters, Турция хочет оставаться активным посредником и предлагает себя как площадку для следующего этапа переговоров.
Напомним, делегации Украины и России провели встречу в Стамбуле в начале мая – это первый прямой диалог с марта 2022 года. Хотя соглашение о прекращении огня не было достигнуто, стороны согласились на обмен 1000 пленными и передали в письменном виде свои условия.