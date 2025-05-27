Медведєв виступив із погрозами Трампу

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв

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На слова американського президента Дональда Трампа про те, що без нього з Росією трапилися «справді погані речі» і «Путін грає з вогнем», в Кремлі пригрозили Третьою світовою війною.

Про це написав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у «Х».

«Щодо слів Трампа про те, що Путін „грає з вогнем“ і „справді погані речі“ відбуваються з Росією, я знаю лише одну ДІЙСНО погану річ — Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!» — висловився заступник голови Ради безпеки РФ.

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Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дійсно неочікувано накинувся з критикою на російського диктатора Влодимира Путіна. Він заявив, що Путін «зовсім збожеволів», і пообіцяв розглянути нові санкції проти РФ.

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