День ангела 28 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 28 мая

28 мая 2025 года поздравьте с именинами Никиту.

Никита — древнегреческое происхождение, означает “победитель”. В детстве носит непростой характер, его трудно убедить в чем-либо. Во взрослом возрасте становится справедливым, честным, но в первую очередь всегда думает о себе.

День ангела 28 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя по правильному пути, оберегает от невзгод и вдохновляет на добрые дела. Пусть в сердце царит мир, в душе гармония, а в жизни счастье и благополучие.

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В День твоего ангела желаю тебе силы духа, светлых мыслей и благословения на каждый новый день. Пусть за плечами всегда будет невидимо, но могучее крыло твоего небесного охранника, дающего уверенность, спокойствие и вдохновение.

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С праздником тебя, с Днем ангела! Пусть твое имя всегда будет источником гордости и силы, а небесный покров — твоим невидимым советчиком во всех начинаниях. Желаю тебе любви, мудрости и Божьей милости в каждом шагу.

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель ежедневно освещает твой путь и держит тебя за руку в самые трудные моменты. Желаю, чтобы жизнь дарила тебе только искренних людей, хорошие новости и вдохновение для великих свершений.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы небесный охранник всегда стоял рядом, оберегал твой дом, семью, дела и мысли. Пусть сердце никогда не знает тревоги, а душа всегда находит ответы в свете, любви и вере.

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