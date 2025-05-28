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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

День ангела 28 травня: кого та як вітати з іменинами

28 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 28 травня, день ангела

Який сьогодні, 28 травня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 28 травня

28 травня 2025 року привітайте з іменинами Микиту.

Микита — давньогрецьке походження, означає “переможець”. В дитинстві має непростий характер, його важко переконати в будь-чому. В дорослому віці стає справедливим, чесним, але в першу чергу завжди думає про себе.

День ангела 28 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 28 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від негараздів і надихає на добрі справи. Хай у серці панує мир, у душі — гармонія, а в житті — щастя та добробут.

***

У День твого ангела бажаю тобі сили духу, світлих думок і благословення на кожен новий день. Нехай за плечима завжди буде невидиме, але могутнє крило твого небесного охоронця, що дарує впевненість, спокій і натхнення.

***

Зі святом тебе, з Днем ангела! Хай твоє ім’я завжди буде джерелом гордості та сили, а небесний заступник — твоїм невидимим порадником у всіх починаннях. Бажаю тобі любові, мудрості й Божої ласки в кожному кроці.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець щодня освітлює твій шлях і тримає тебе за руку в найважчі моменти. Бажаю, щоб життя дарувало тобі тільки щирих людей, добрі новини і натхнення для великих звершень.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб небесний охоронець завжди стояв поруч, оберігав твій дім, сім’ю, справи і думки. Нехай серце ніколи не знає тривоги, а душа завжди знаходить відповіді у світлі, любові та вірі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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