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День ангела 28 травня: кого та як вітати з іменинами
28 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 травня
28 травня 2025 року привітайте з іменинами Микиту.
Микита — давньогрецьке походження, означає “переможець”. В дитинстві має непростий характер, його важко переконати в будь-чому. В дорослому віці стає справедливим, чесним, але в першу чергу завжди думає про себе.
День ангела 28 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від негараздів і надихає на добрі справи. Хай у серці панує мир, у душі — гармонія, а в житті — щастя та добробут.
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У День твого ангела бажаю тобі сили духу, світлих думок і благословення на кожен новий день. Нехай за плечима завжди буде невидиме, але могутнє крило твого небесного охоронця, що дарує впевненість, спокій і натхнення.
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Зі святом тебе, з Днем ангела! Хай твоє ім’я завжди буде джерелом гордості та сили, а небесний заступник — твоїм невидимим порадником у всіх починаннях. Бажаю тобі любові, мудрості й Божої ласки в кожному кроці.
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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець щодня освітлює твій шлях і тримає тебе за руку в найважчі моменти. Бажаю, щоб життя дарувало тобі тільки щирих людей, добрі новини і натхнення для великих звершень.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб небесний охоронець завжди стояв поруч, оберігав твій дім, сім’ю, справи і думки. Нехай серце ніколи не знає тривоги, а душа завжди знаходить відповіді у світлі, любові та вірі.