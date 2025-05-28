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- Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: куди рухаються
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.
Дніпропетровщина: БпЛА повз Синельникове — курсом на захід.
Полтавщина: БпЛА — курсом на Кременчук.
Харківщина: БпЛА — курсом на Балаклію.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.
Ми раніше інформували, що Росія знову атакувала Київщину безпілотниками та крилатими ракетами.