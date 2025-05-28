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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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293
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1 хв

Україну атакують ворожі БпЛА: куди рухаються

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.

  • Дніпропетровщина: БпЛА повз Синельникове — курсом на захід.

  • Полтавщина: БпЛА — курсом на Кременчук.

  • Харківщина: БпЛА — курсом на Балаклію.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.

Ми раніше інформували, що Росія знову атакувала Київщину безпілотниками та крилатими ракетами.

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