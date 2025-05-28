ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
269
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют вражеские БпЛА: куда двигаются

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 28 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

  • Днепропетровщина: БпЛА мимо Синельниково — курсом на запад.

  • Полтавщина: БпЛА — курсом на Кременчуг.

  • Харьковщина: БпЛА — курсом на Балаклею.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар.

Мы ранее информировали, что Россия снова атаковала Киевщину беспилотниками и крылатыми ракетами.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie