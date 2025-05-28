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Украину атакуют вражеские БпЛА: куда двигаются
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 28 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
Днепропетровщина: БпЛА мимо Синельниково — курсом на запад.
Полтавщина: БпЛА — курсом на Кременчуг.
Харьковщина: БпЛА — курсом на Балаклею.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар.
Мы ранее информировали, что Россия снова атаковала Киевщину беспилотниками и крылатыми ракетами.