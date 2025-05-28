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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове ночью прозвучала серия взрывов — СМИ

Город атакуют вражеские беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Харькове

Взрывы раздались в Харькове / © Associated Press

В Харькове в ночь на 28 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

«В Харькове слышна серия взрывов», — говорится в сообщении.

Позже издание сообщило о повторных взрывах в городе.

Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Глава города Игорь Терехов заявил, что взрывы, звуки которых были слышны в Харькове, происходили за пределами города.

«Звуки взрывов, которые были слышны в Харькове, доносились из пригорода. Однако для Харькова продолжает сохраняться опасность ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что регион атакуют 16 враждебных БПЛА.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что захватчики нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар.

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