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В Харькове ночью прозвучала серия взрывов — СМИ
Город атакуют вражеские беспилотники.
В Харькове в ночь на 28 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное.
«В Харькове слышна серия взрывов», — говорится в сообщении.
Позже издание сообщило о повторных взрывах в городе.
Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Глава города Игорь Терехов заявил, что взрывы, звуки которых были слышны в Харькове, происходили за пределами города.
«Звуки взрывов, которые были слышны в Харькове, доносились из пригорода. Однако для Харькова продолжает сохраняться опасность ударных БПЛА», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что регион атакуют 16 враждебных БПЛА.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что захватчики нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар.