наслідки обстрілу Харківщини / © MIL.IN.UA

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Внаслідок атаки російських безпілотників на Харківську область постраждали щонайменше вісім людей, зокрема чотирирічна дитина.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Васищеве (Харківський район, Безлюдівська громада) внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків — 51, 43 та 59 років. Також допомоги потребувала 4-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

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У селі Есхар (Чугуївський район, Новопокровська громада) травм зазнали четверо людей: двоє чоловіків віком 63 і 80 років, а також жінки 63 та 71 року.

За словами очільника ОВА, всі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

у Харкові в ніч проти 28 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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