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- Війна
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Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок обстрілу Харківщини — ОВА
Серед постраждалих 4-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
Внаслідок атаки російських безпілотників на Харківську область постраждали щонайменше вісім людей, зокрема чотирирічна дитина.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У селі Васищеве (Харківський район, Безлюдівська громада) внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків — 51, 43 та 59 років. Також допомоги потребувала 4-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
У селі Есхар (Чугуївський район, Новопокровська громада) травм зазнали четверо людей: двоє чоловіків віком 63 і 80 років, а також жінки 63 та 71 року.
За словами очільника ОВА, всі поранені отримують необхідну медичну допомогу.
у Харкові в ніч проти 28 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.