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По меньшей мере 8 людей пострадали в результате обстрела Харьковщины — ОВА
Среди пострадавших 4-летняя девочка, испытавшая острую реакцию на стресс.
В результате атаки российских беспилотников на Харьковскую область пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе четырехлетний ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В селе Васищево (Харьковский район, Безлюдовская община) в результате обстрела пострадали трое мужчин — 51, 43 и 59 лет. Также в помощи нуждалась 4-летняя девочка, которая испытала острую реакцию на стресс.
В селе Эсхар (Чугуевский район, Новопокровская община) травмы получили четыре человека: двое мужчин в возрасте 63 и 80 лет, а также женщины 63 и 71 года.
По словам главы ОВА, все раненые получают необходимую медицинскую помощь.
в Харькове в ночь на 28 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 28 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.