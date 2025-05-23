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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Полтавщине люди сидят без света: куда попали россияне

Россияне всю ночь атаковали Полтавскую область ударными дронами. В настоящее время 2 тысячи потребителей остались без света.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

На Полтавщине сегодня ночью, 23 мая, враг совершил массированную атаку БпЛА.

О последствиях сообщил глава Полтавской ОВ Владимир Когут.

В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий.

«Возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС. Взрывной волной повреждены семь частных домохозяйств. Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий. Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередачи. Пока без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей», — написал он.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе без света осталось более 270 абонентов. Специалисты работают над возобновлением поставки электроэнергии.

Напомним, россияне атаковали Ивано-Франковскую область ударными дронами. В области работала противовоздушная оборона. На данный момент известно о повреждении зданий и транспортных средств в Коломыйском районе.

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