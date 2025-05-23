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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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992
Время на прочтение
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Часть Украины охватила воздушная тревога:

Угроза применения баллистического вооружения с востока!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В пятницу, 23 мая, по состоянию на 9.24 часть Украины охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе баллистики.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!» — говорится в сообщении ПС.

Перед этим в Украине объявляли тревогу из-за вражеских беспилотников.

Карта тревог по состоянию на 9:30 23 мая / © alerts.in.ua

Карта тревог по состоянию на 9:30 23 мая / © alerts.in.ua

Напомним, российская армия в ночь на 23 мая атаковала Украину беспилотниками. Во время атаки взрывы прогремели в Черновицкой, Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской областях, Николаеве и области, Донецкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

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