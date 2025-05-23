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- Украина
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Часть Украины охватила воздушная тревога:
Угроза применения баллистического вооружения с востока!
В пятницу, 23 мая, по состоянию на 9.24 часть Украины охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе баллистики.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!» — говорится в сообщении ПС.
Перед этим в Украине объявляли тревогу из-за вражеских беспилотников.
Напомним, российская армия в ночь на 23 мая атаковала Украину беспилотниками. Во время атаки взрывы прогремели в Черновицкой, Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской областях, Николаеве и области, Донецкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.