Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В пятницу, 23 мая, по состоянию на 9.24 часть Украины охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе баллистики.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!» — говорится в сообщении ПС.

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Перед этим в Украине объявляли тревогу из-за вражеских беспилотников.

Карта тревог по состоянию на 9:30 23 мая / © alerts.in.ua

Напомним, российская армия в ночь на 23 мая атаковала Украину беспилотниками. Во время атаки взрывы прогремели в Черновицкой, Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской областях, Николаеве и области, Донецкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.