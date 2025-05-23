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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: мапа

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У п’ятницю, 23 травня, станом на 9:24 частину України охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram і попередили про загрозу балістики.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!» — йдеться у повідомленні ПС.

Перед цим в Україні оголошували тривогу через ворожі безпілотники.

Мапа тривог станом на 9:30 23 травня / © alerts.in.ua

Мапа тривог станом на 9:30 23 травня / © alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 травня атакувала Україну безпілотниками. Під час атаки вибухи прогриміли у Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Київській, Харківській областях, у Миколаєві та області, у Донецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

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