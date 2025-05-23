- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1046
- Час на прочитання
- 1 хв
Частину України охопила повітряна тривога: мапа
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
У п’ятницю, 23 травня, станом на 9:24 частину України охопила повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram і попередили про загрозу балістики.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!» — йдеться у повідомленні ПС.
Перед цим в Україні оголошували тривогу через ворожі безпілотники.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 травня атакувала Україну безпілотниками. Під час атаки вибухи прогриміли у Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Київській, Харківській областях, у Миколаєві та області, у Донецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.