В РФ наращивают уровень лжи о "нелегитимности" переговорщиков Украины: ISW о замыслах Кремля

Владимир Путин. / © Getty Images

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Российская Федерация с новой силой активизировала свой давний нарратив о "нелегитимности" украинской власти. Вероятно, Кремль прибегает к этому, чтобы в конце концов сорвать любое будущее соглашение с Украиной.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики подчеркивают, что власть и государственные росСМИ публично ставят под сомнение легитимность украинской переговорной группы и правительства. В ISW считают, что эта позиция направлена на дальнейшие усилия по затягиванию переговоров и установлению условий для отказа России от любого будущего мирного соглашения с Украиной.

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В частности, на днях директор юридического департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "давно" потерял свою "внутреннюю и внешнюю легитимность". Мол, поэтому могут возникнуть проблемы с любыми соглашениями, которые Зеленский подпишет в будущем.

По его словам, будущие соглашения должен подписывать тот, кто "имеет мандат украинского народа", и что украинский народ, мол, должен избрать нового лидера. Российский чиновник также пытался трактовать Конституцию Украины, утверждая, что председатель Верховной Рады может иметь такие полномочия для подписи соглашений.

Кремлевское агентство ТАСС также распространило информацию от якобы "близкого к переговорам" в Стамбуле, что Киеву придется изменить состав своей переговорной группы, чтобы работать над меморандумом о предстоящем мирном договоре. В России вызывающе заявляют, будто украинской делегации "не хватало профессиональных политиков". Этот источник также подверг сомнению легитимность любой будущей украинской переговорной группы, утверждая, что в состав группы могут входить "шпионы", работающие на европейские государства или США.

В ISW отмечают, что в РФ повторяют давние ложные утверждения Кремля о том, что Зеленский "не является легитимным лидером" Украины и поэтому якобы не может подписывать никаких соглашений с Россией.

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Отмечается, что ранее кремлевские чиновники неоднократно утверждали, что Украина должна провести выборы для того, чтобы ее правительство было легитимным, даже несмотря на то, что Конституция и законы Украины прямо запрещают выборы во время военного положения и отменять военное положение во время вторжения враждебного государства.

"Заявления Мусихина и новые сообщения российских государственных СМИ являются частью постоянных усилий Кремля, направленных на подготовку таких условий, которые позволили бы России оправдать свой выход из любых будущих мирных соглашений с Украиной в удобное для РФ время. Они также способствуют давним требованиям Москвы о том, чтобы Украина согласилась на смену власти".

Напомним, в России после заявлений, якобы готовящих меморандум с Украиной, придумали причину для сорвания этого. Так, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин цинично заявил, что для подписания документа нужна "новая власть", мол, президент Украины Владимир Зеленский является "нелегитимным".

Тем временем The Guardian пишет о том, что новые "мирные" предложения России предполагают не только потерю территорий, но и дальнейшее давление на Украину. Аналитики объясняют, почему такая "договоренность" может оказаться крайне опасной для Украины.

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В свою очередь дипломат Роман Бессмертный считает, что Москва может включить в свой вариант так называемого "меморандума мира" целый перечень ультимативных требований, которые касаются не только Украины, но и глобальной безопасности в Европе и мире.