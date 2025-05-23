Ловушка Путина: что стоит за "мирными" требованиями России к Украине

Президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент Владимир Зеленский недавно подтвердил: Кремль выдвигает требование, чтобы украинские войска вышли из пяти областей — и это не для заключения мира, а лишь как условие для временного прекращения огня и начала переговоров. Аналитики объясняют, почему такая «договоренность» может оказаться крайне опасной для Украины.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Одним из немногих четко оформленных вариантов мирной инициативы стал американский проект, который, по данным агентства Reuters, увидели некоторые представители власти. В этом варианте предусмотрено, что Украина должна юридически признать аннексию Крыма, а также фактически согласиться с тем, что большие участки восточных регионов контролируются Россией. Как подтвердил Зеленский, Москва выдвигает вывод украинских войск из пяти областей как начальное условие — не для мира, а лишь для прекращения огня и диалога.

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Уступки территориями — это подпитка монстра

До начала полномасштабной агрессии на этих территориях проживало около 11 млн человек. Для многих украинцев такое «соглашение» означает окончательную потерю дома. Это означает согласиться с тем, что родные, друзья и соотечественники, оставшиеся в оккупации, будут жить под гнетом репрессивного и насильственного режима.

«В обществе царит четкое убеждение, что Россия захочет захватить еще больше территорий, поэтому любые уступки — это подпитка монстра. Украинцы знают, что жизнь под оккупацией — это ужас. Они никогда не признают оккупированные территории чем-то другим, кроме как незаконной и жестокой аннексией», — объяснила исследовательница Chatham House Орыся Луцевич.

На данный момент нет точной информации о количестве людей, которые остались на оккупированных территориях. В результате боевых действий немало населенных пунктов уничтожено, а их жители были вынуждены эвакуироваться — как на контролируемые территории, так и за границу.

ООН сообщает, что внутри Украины перемещенными стали более 3 млн граждан, а еще около 6 млн — нашли приют в других странах.

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Несмотря на это, президент России Владимир Путин заявляет о намерении провести выборы в Украине — с очевидной целью сменить власть. Но возникает вопрос: где именно будут голосовать 9 млн переселенцев? Как будут голосовать жители временно оккупированного Донецка, где они не были с 2014 года? Или, возможно, — жители Харькова?

Голосование и избирательные риски

Орыся Луцевич обращает внимание на серьезность ситуации.

«Выборы требуют тщательной подготовки из-за большого количества перемещенных лиц в Украине и за рубежом. Украина должна сохранить свою репутацию демократической страны. Если выборы проведут в спешке, без надлежащей подготовки — их легитимность поставят под сомнение. А это именно то, чего хочет Путин — неудачное государство, которое не может самостоятельно управляться. Сегодня нет запроса на досрочные выборы, и давление со стороны США или России воспринимается как вмешательство в суверенитет Украины», — объяснила эксперт.

Ловушка неопределенности

Одна из главных угроз подобных «мирных инициатив» заключается в том, что они оставляют важные вопросы открытыми. А это, в свою очередь, блокирует начало полноценного восстановления страны.

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Если Путин не потерпит поражение и не будет привлечен к ответственности, он или попытается атаковать снова, или вернется к политическому вмешательству в Украину, как это было до Революции Достоинства. Если же сами украинцы не воспримут такое соглашение как легитимное, это тоже создаст риски нестабильности и политического реваншизма.

Гарантии безопасности от Запада должны быть не только формальными, но и реальными обязательствами, подкрепленными силой и долговременным стратегическим курсом.

«Ключевой вопрос для Украины: будут ли предоставлены реальные гарантии безопасности, которые позволят частному капиталу вернуться в страну? Единственная гарантия, которой Путин не осмелился бросить вызов — это 5-я статья НАТО, именно поэтому украинцы настаивают на вступлении в НАТО. Без такой гарантии не будет частных инвестиций, а значит — и восстановления», — объяснил директор по европейским вопросам в Eurasia Group Муджтаба Рахман.

Стабильность — фундамент для реформ

«Российские оккупированные территории — это гнойники, которые тормозят реформы и демократическое развитие, а это ключ к вступлению как в ЕС, так и в НАТО. Нестабильность отпугивает иностранных инвесторов», — отметила Луцевич.

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Она добавила, что украинцы видят ЕС, прежде всего, как инструмент модернизации и борьбы с коррупцией. НАТО — это прежде всего коллективная безопасность, но оно также имеет мощное экономическое влияние.

«Чтобы отстроить Украину, Киев должен успешно продвигаться в процессе вступления в ЕС. Факт, что ЕС начал переговоры о членстве с Украиной, воспринимается как одна из больших побед украинского народа», — указала эксперт.

Что известно о меморандуме о прекращении огня для окончания войны?

Напомним, Зеленский сообщил, что Россия и Украина могут подписать меморандум о прекращении огня, который будет предшествовать соглашению об окончании войны.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, условия, которые Россия может прописать в меморандуме, означают полное подчинение Украины — от контроля над армией до лишения собственной политики и территорий.

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Однако в Кремле уже придумали причину не подписывать меморандум с Украиной. Так, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что для подписания документа нужна «новая власть» в Украине.