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Астрологический прогноз на 28 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в первой половине дня нужно продолжать начатое вчера планирование, во второй можно постепенно приступать к их реализации.
Символ дня: Рыба с разверстой пастью.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: терракотовый – символизирует тепло, уют, стабильность и надежность.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не будут продолжительными, особенно, если сразу же начать лечение.
Питание дня: в рацион необходимо включить орехи, сухофрукты м овощи.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: от работ в саду и огороде желательно воздержаться.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, защищающие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешнего дня могут быть пугающими, но, к счастью, не сбудутся.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.
Цитата дня: «То, что ты строишь годы, кто-то разрушит за одну ночь. Все равно строй» (Мать Тереза).
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