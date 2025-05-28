Астрологический прогноз на 28 мая

Рыба / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в первой половине дня нужно продолжать начатое вчера планирование, во второй можно постепенно приступать к их реализации.

Символ дня: Рыба с разверстой пастью.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: терракотовый – символизирует тепло, уют, стабильность и надежность.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

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За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не будут продолжительными, особенно, если сразу же начать лечение.

Питание дня: в рацион необходимо включить орехи, сухофрукты м овощи.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: от работ в саду и огороде желательно воздержаться.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, защищающие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешнего дня могут быть пугающими, но, к счастью, не сбудутся.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.

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Цитата дня: «То, что ты строишь годы, кто-то разрушит за одну ночь. Все равно строй» (Мать Тереза).

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