Бавовна в Росії: як Україна паралізує виробництво озброєння в РФ

Українські безпілотники атакували Росію / © ТСН.ua

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Останні тижні відзначилися серією масованих атак українських безпілотників по ключових об’єктах військово-промислового комплексу Росії.

Ці удари були спрямовані на підприємства, які відіграють важливу роль у виробництві озброєння, боєприпасів, дронів, мікроелектроніки та вибухових речовин.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Атака на заводи у Московській області

У середу, 28 травня, безпілотники атакували заводи «Кронштадт», «Радуга», а також підрозділи Сил безпілотних систем уразили АТ «Ангстрем».

Як розповіли ТСН.ua джерела в українській спецслужбі, підприємство «Радуга» розташоване у місті Дубна за 130 км на північ від Москви.

Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, де виникла пожежа.

Завод «Радуга» входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» та виготовляє крилаті ракети різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-земля». Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

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Своєю чергою, у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження заводу «Кронштадт» у Дубні (Московська область), де виробляють дрони «Оріон», «Іноходець» та інші. Попри активну ППО, ціль було уражено силами ССО та СБУ.

Дата публікації 07:50, 28.05.25 Кількість переглядів 62 Атаку на завод «Кронштадт» у Підмосковʼї зняли на відео

Окрім того, в ніч проти 28 травня дрони атакували технопарк «Елма» (належить до АТ «Ангстрем») у Зеленограді, який є одним із округів Москви. Там росіяни складають безпілотники для військових цілей. Також, «Ангстрем» є одним із ключових постачальників компонентної бази для російського ВПК.

Технопарк «Елма» площею 60 тисяч квадратних метрів спеціалізується на виробництві електронної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, оптичного обладнання, а також працює у сфері інформаційних технологій.

У Зеленограді, одному з округів Москви, після дронової атаки сталася пожежа на території технопарку «Елма».

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Варто зауважити, що 7 травня дрони Служби безпеки України атакували і уразили ключові оборонні заводи РФ — «Базальт» та «Сплав».

Завод «Базальт» — ключове оборонне підприємство РФ у Красноармійську (Московська область), де виробляють озброєння та боєприпаси. Місцеві повідомляють про щонайменше 7 вибухів і пожежу.

«Сплав» — єдиний у РФ виробник РСЗВ та боєприпасів, розташований у Тулі.

Вибухи на російських оборонних заводах 26 травня

У ніч проти 26 травня Сили безпілотних систем успішно атакували комбінат «Дмитрівський», що в Іванівській області РФ. Фіксувалися вибухи на території заводу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Там повідомили, що завод займається виготовленням органічних хімічних речовин — компонентів вибухівки та порохів, добавок до ракетного та авіаційного палива. Зокрема, комбінат постачає продукцію до низки інших підприємств ворожого ВПК.

Також російські телеграм-канали повідомляли про атаку на Єлабугу в Татарстані, де виробляють дрони «Шахеди».

Також під удар потрапило хімічне підприємство в Іванівській області, що виробляє компоненти для російської техніки та зброї.

Ще раніше, у ніч проти 21 травня українські безпілотники завдали удару по Болхівському заводу напівпровідникових приладів у Орловській області — ключовому підприємству РФ у сфері мікроелектроніки.

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Завод виробляє компоненти для ракет «Іскандер», «Кинджал» та літаків «Сухой». Попри санкції, він щорічно випускає до 3 млн приладів.

Атаку здійснено щонайменше 10 дронами — на території було зафіксовано пожежу. Генштаб підкреслив, що такі удари послаблюють військово-економічний потенціал РФ.

Українські дрони із ШІ — нова загроза для РФ

Під час тестів багаторазові дрони-носії доставляли FPV-безпілотники на відстань до 300 км, уражаючи російські цілі. За словами техдиректора компанії StratForce, система вартістю 10 тисяч доларів ефективно замінює ракетні комплекси за 3-5 мільйонів доларів.

GOGOL-M скидає два FPV-дрони для атак на ППО, аеродроми та інфраструктуру. Технологія використовує ШІ для автонаведення, але відеопідтвердження ударів поки відсутні.

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Цей підхід розвиває ідею українських дронів-носіїв, поєднуючи їх із дешевими FPV для точних ударів.

«Поєднуючи невеликі FPV-дрони з ШІ-дронами-носіями, ми гарантуємо точність ударів», — додає техдиректор компанії.

Компанія StratForce створила систему SmartPilot для дронів, яка працює як розумний автопілот. Вона поєднує камери, лазерний сканер та штучний інтелект, щоб безпілотник міг самостійно орієнтуватись у просторі, знаходити цілі та виконувати завдання навіть без GPS або постійного контролю оператора.

«Це дещо схоже на автопілот у автомобілях. Там багато камер. У повітрі менше перешкод, але система має бути дуже легкою. Так ми дійшли до комбінації камер, LIDAR і зв’язку, що дозволяє ШІ орієнтуватися та маневрувати», — пояснив технічний директор компанії.

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Лазерний сканер (LIDAR) створює 3D-карту місцевості, а ШІ аналізує дані з усіх датчиків, щоб точно керувати дроном у будь-яку погоду. Це дозволяє дрону діяти автономно — самому будувати маршрут, розпізнавати об’єкти та виконувати бойові завдання.

Український дрон-носій GOGOL-M з розмахом крил 6 метрів доставляє два FPV-дрони з системою SmartPilot у зону цілі, після чого повертається на базу для повторного використання. Бойові дрони самостійно знаходять і знищують об’єкти — авіабази, системи ППО, склади та інфраструктурні об’єкти, зокрема нафтосховища та енергомережі.

На відміну від іранських Shahed, які несуть лише одну боєголовку, українська система може за один виліт атакувати кілька цілей. SmartPilot дозволяє дронам не просто атакувати статичні об’єкти, а й влаштовувати засідки — наприклад, чекати на зліт літака або підходи військової колони.

Виробництво компанії StratForce сьогодні дозволяє випускати 50 дронів-носіїв та 400 ударних FPV-дронів щомісяця.

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Головна перевага системи — універсальне програмне забезпечення, яке можна адаптувати під різні носії, зокрема літаки, човни або наземну техніку.

Вибухи на складах РФ критично шкодять армії

Окрім атак на російські заводи та підприємства, СБУ завдає системних ударів дронами по російських військових складах, що завдає критичної шкоди армії РФ.

Політолог Тарас Загородній нагадав, що 16 травня спецслужба знищила одразу два ворожі склади, використавши комбіновану атаку морськими та повітряними безпілотниками.

Йдеться про склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального в Криму, та склади на так званих «вишках Бойка» в Чорному морі.

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За словами експерта, сучасні українські дрони перетворилися з простих «камікадзе» на багатофункціональні бойові платформи, які несуть кулеметне озброєння, FPV-дрони та можуть виконувати дистанційне мінування.

«Ті ж морські дрони — це вже не просто дрони, які працюють у режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які несуть на собі і кулеметне озброєння, і ФПВ-дрони, й інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування», — зазначив політолог.

За його словами, ці атаки вже завдали Росії мільярдних збитків.

«Кожен знищений на землі росіян боєприпас — це снаряд, який не розірвався на нашій землі. Крім того, підриви складів суттєво підривають бойовий дух ворога. Впевнений, на росії буде активно палати та вибухати й далі», — зауважив експерт.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у ЗСУ з’явився новий безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Веспа-15». Дрони здатні завдавати точкових ударів, знищуючи не лише живу силу противника, але й бронетехніку, легкоброньовані об’єкти, автомобілі, бліндажі та інші укриття.

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