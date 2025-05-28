Війна дронів: Зеленський відповів, хто зараз виграє перегони

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у війні дронів. За його словами, ЗСУ дошкуляє застосування росіянами безпілотників Mavic та дронів на оптоволокні, водночас Україна є кращою у застосуванні далекобійних засобів

Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 травня.

Коментуючи ситуацію з дронами в українській армії, глава держави нагадав, що бригади отримують фінанси на закупівлю безпілотників. У них зараз на рахунках є приблизно 16-20 млрд грн.

Реклама

«У них просто є ці гроші, які вони ще не використали. І вони можуть купувати не 50, або отримувати 50, а можуть обирати. І ви знаєте, що всі хочуть, щоб їм платили, і хочуть виробляти, але не все так просто», — сказав президент.

Як зазначив Зеленський, через те, що в Україні не було масового виробництва безпілотників, усі користувалися відповідними китайськими дронами.

У Росії — більше Mavic та дронів на оптоволокні

«Китайський Mavic відкритий для „рускіх“, і він закритий для українців. Тому коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай „рускім“ — а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі, для ЄС і для іншої Європи, скажімо так. А для „рускіх“ є така можливість. Мало того, є відповідні виробництва і на території Росії — там, де є і представники Китаю», — розповів президент.

За його словами, водночас в Україні є багато різних людей, які хочуть виробляти дрони Mavic.

Реклама

«Самі бригади виробляють їх. Прям військові щось роблять. Тому що є такий дешевий дрон, яким щоденно на полі бою користуються як артилерією. Я вважаю, що в цих напрацюваннях, цих дронах, які використовують військові, у „рускіх“ їх більше. Оптоволокно і так далі», — висловив думку Зеленський.

Успіхи України у війні дронів

Водночас Україна має перевагу над ворогом у застосуванні далекобійних засобів ураження.

«Щодо застосування далекобійних речей: я думаю, що ми в деяких речах кращі. І то, давайте чесно, коли починали, то в них (росіян — ред.) і ракети, і балістика — все це у них було. І всі ці розробки іранці їм просто віддали. І дрони, тощо. Нам ніхто нічого просто так не віддавав. Є такий приклад, чому я вважаю, що в деяких речах ми попереду. Я просто не хочу говорити в яких… Наприклад, вони досі передають «ось щось було уражене» у них — військовий завод або склад — знову «Нептуни». Хоча там давно вже не «Нептуни», — заінтригував заявою глава держави.

В цілому, за його слова, в Україні непогано працює лінія дронів як проєкт. Зеленський вважає, що це кроки, якими українці йдуть уперед.

Реклама

Окрім того, президент зазначив, що Сили оборони України завдають російській армії більших втрат, аніж вона — ЗСУ.

«З урахуванням знищення бойової техніки, думаю, також у нас непогана історія порівняно з „рускіми“. Я вважаю, що ми знищуємо більше особового складу і техніки. Так, у них всього більше, але ми і знищуємо більше», — сказав глава держави.

Водночас, Зеленський зазначив, що ворог зараз не програє війну дронів.

«Але сказати, що вони програють на полі бою війну дронів — це неправда. Я підкреслю, тому що, як я вам сказав, є відповідні виклики: і Китай, і Mavic, і оптоволокно. Але нічого. Я думаю, що ми збільшимо наші спроможності, що партнери підтримують», — розповів президент.

Реклама

Нагадаємо, напередодні видання The Times писало, що Росія випередила Україну у виробництві та застосуванні FPV-дронів середньої дальності, зокрема і дронів на оптоволокні, які значно вплинули на перебіг бойових дій на всьому фронті.

Своєю чергою український стартап Strategy Force Solutions заявив, що його дрони-носії GOGOL-M вперше провели автономні місії з ударними безпілотниками під час випробувань по цілях Росії.