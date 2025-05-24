Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американські військові вивчають досвід війни в Україні, зокрема застосування безпілотників у бойових діях.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на церемонії випуску Академії армії США у Вест-Пойнті.

«Ми бачимо дрони, що спускаються під кутом, із великою швидкістю, з точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного. І ми навчаємося на цьому», — зазначив він.

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За словами Трампа, війна Росії проти України стала прикладом нової епохи ведення бойових дій, яку США вивчають у реальному часі.

«Тип війни змінюється. На жаль, ми спостерігаємо це на прикладі Росії та України. Це жахливо, але ми мусимо розуміти, як виглядає сучасне поле бою», — сказав він.

Президент США підкреслив, що майбутні офіцери мають бути готові до стрімких змін у характері конфліктів.

Трамп також застеріг, що армія не може залишатися в минулому, коли технології, зокрема безпілотники, змінюють правила гри на фронті.

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