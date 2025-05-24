ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

Армія США вивчає використання бойових дронів на прикладі війни в Україні — Трамп

Дональд Трамп про уроки для армії США: як війна в Україні змінює сучасне поле бою.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Американські військові вивчають досвід війни в Україні, зокрема застосування безпілотників у бойових діях.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на церемонії випуску Академії армії США у Вест-Пойнті.

«Ми бачимо дрони, що спускаються під кутом, із великою швидкістю, з точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного. І ми навчаємося на цьому», — зазначив він.

За словами Трампа, війна Росії проти України стала прикладом нової епохи ведення бойових дій, яку США вивчають у реальному часі.

«Тип війни змінюється. На жаль, ми спостерігаємо це на прикладі Росії та України. Це жахливо, але ми мусимо розуміти, як виглядає сучасне поле бою», — сказав він.

Президент США підкреслив, що майбутні офіцери мають бути готові до стрімких змін у характері конфліктів.

Трамп також застеріг, що армія не може залишатися в минулому, коли технології, зокрема безпілотники, змінюють правила гри на фронті.

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка зупиняє штурми росіян.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie