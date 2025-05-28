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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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189
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Українські дрони з ШІ GOGOL-M вперше атакували цілі Росії — Forbes

Завдяки системі SmartPilot, безпілотники GOGOL-M здатні самостійно орієнтуватися, будувати маршрут та знищувати цілі на відстані до 300 км, відкриваючи нову сторінку у війні дронів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Стартова катапульта для дрона-носія GOGOL-M

Стартова катапульта для дрона-носія GOGOL-M / © Strategy Force Solutions

Український стартап Strategy Force Solutions заявив, що його дрони-носії GOGOL-M вперше провели автономні місії з ударними безпілотниками під час випробувань по російських цілях.

Про це пише Forbes.

«Місія вартістю $10 000 замінює те, що раніше потребувало ракетних систем за $3-5 мільйонів», — розповів технічний директор компанії Андрій (прізвище не розголошується).

Підхід компанії StratForce полягає у використанні багаторазового дрона-носія GOGOL-M, який доставляє два ударні FPV-дрони до точної цілі на відстані до 300 км. Така система використовує здатність малих дронів завдавати значної шкоди вразливим об’єктам: стоянкам літаків, позиціям протиповітряної оборони чи інфраструктурі.

Андрій зазначив, що поки не може надати зображення ударів, і підтвердити їх наразі неможливо. Проте ця технологія — логічне продовження вже відомих українських рішень на основі дронів-носіїв та FPV із використанням штучного інтелекту для автоматичного наведення.

«Поєднуючи невеликі FPV-дрони з ШІ-дронами-носіями, ми гарантуємо точність ударів», — додає Андрій.

Що відомо про систему SmartPilot з ШІ?

Ключовий продукт StratForce — це система SmartPilot, яка поєднує сучасні сенсори та штучний інтелект. На відміну від звичайних дронів із базовими камерами, тут потрібна висока точність — тож система має складну конфігурацію.

«Це дещо схоже на автопілот у автомобілях. Там багато камер. У повітрі менше перешкод, але система має бути дуже легкою. Так ми дійшли до комбінації камер, LIDAR і зв’язку, що дозволяє ШІ орієнтуватися та маневрувати», — пояснив Андрій.

LIDAR — це «лазерний радар», що формує 3D-модель простору та працює за будь-яких погодних умов. SmartPilot також має систему «злиття даних» з різних сенсорів для розпізнавання цілей і навігації.

«Це дозволяє ШІ самостійно будувати маршрут і виконувати завдання як пілот», — зазначив технічний директор StratForce.

SmartPilot здатен виконувати місії автономно — без GPS і без постійного контролю оператора.

Характеристики дрона-носія GOGOL-M

У типовій місії дрон-носій GOGOL-M (розмах крил — 6 м) летить до зони цілі та скидає два FPV-дрони, кожен з власною версією SmartPilot. Дрон-носій повертається, а FPV-дрони знаходять і знищують визначені цілі: авіабази, ППО, склади, інфраструктуру.

«Ця система також ефективна проти об’єктів інфраструктури: нафтосховищ, енергомереж, залізниці», — каже Андрій.

На відміну від Shahed-типу, який несе одну боєголовку, цей дрон-носій може скинути кілька FPV-дронів і повернутися для повторного використання.

SmartPilot дозволяє не лише бити по статичних об’єктах, а й виконувати засідки, автономний пошук і навіть чекати появи цілі. Наприклад, дрон може сісти на авіабазі та чекати на літак або перебувати в засідці на маршруті колони.

StratForce наразі може виготовляти 50 GOGOL-M на місяць і до 400 ударних FPV-дронів, однак масштабування залежить від замовлень з боку ЗСУ.

Позитивні відгуки та великі перспективи

Користувачі, які брали участь у тестуваннях, захоплені:

«Це як комп’ютерна гра: задаю точки маршруту, вибираю цілі — і просто спостерігаю», — каже один з операторів.

«Дуже цікаво спостерігати з координаційного центру. Хочеться лише потужнішу боєголовку й дальність до 500 км», — зазначає інший.

Ключова перевага StratForce — програмне забезпечення. Дрони можуть бути будь-якого типу: великі реактивні носії, човни, танки — головне, щоб підтримувалась система навігації та атаки.

Перший крок — автономна доставка та удар багатьма FPV-дронами — вже зроблено. Наскільки ефективною буде ця «версія 1.0», ще належить побачили. Але Росія вже має серйозний виклик, зазначається у статті.

До слова, у січні Forbes інформувало, що Україна атакувала російський нафтопровід «Дружба» новими безпілотниками. Ці дрони могли скинути свої бомби на об’єкт і зберегти можливість повернутися на базу. Не виключено, що оператори могли скерувати БпЛА на друге коло задля ураження тієї самої цілі, яку вони щойно бомбили.

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