В Україні розробили унікальну "антидронову стіну", яка може захистити фронт

В Україні розробили новий захист від дронів / © ТСН

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Українські розробники РЕБ-систем запустили проєкт «Атлас», який може суттєво підвищити безпеку українських військових на лінії бойового зіткнення. Нові розроблення здатні виявляти та нейтралізовувати російські БпЛА на дистанції до 8 км. Така ефективність у кілька разів перевищує можливості нинішніх засобів радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

«Антидронова стіна» коштує понад 5 млрд гривень. Гроші на проєкт нині збирають по всьому світу. Долучитися до збору можете і ви за допомогою QR-коду.

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Кулемет українських десантників направлений в небо. Поруч під маскувальною сіткою — зенітно-ракетний комплекс «Стріла». Обидва чатують на ворожі повітряні цілі.

«Дуже багато стало ударних БпЛА. Переважно кустарна збірка «Молнія», «Молнія-2», FPV і за цим дуже важко встигнути», — каже «Шустрий».

Десантники прикривають себе та сусідні підрозділи від надокучливих ворожих дронів. Кількість БпЛА на лінії фронту стає настільки масовою, що перетворюється на ударний рій. Українські інженери, здається, знайшли протидію.

Київський виробник РЕБ-систем вже має цілий музей своїх виробів. Всі вони пройшли тестування в бойових умовах. Дронові рушниці, наплічники, окопні та мобільні. Еволюція радіоелектронної боротьби дійшла до створення найновітніших систем «Міраж» та «Азимут».

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«Якщо в звичайних засобах є фіксована частота, яку подавляє пристрій, тут генерується частота, яка потрібна. Коли працює «Азимут» та «Міраж» у зв’язці. «Азимут»виявляє, де перебуває дрон, на яких частотах він летить, передає сигнал на «Міраж», він генерує відповідну частоту і знешкоджує дрон», — каже директор компанії з виробництва систем РЕБ Ярослав Філімонов.

Нові розроблення можуть зафіксувати безпілотники на відстані до 30 кілометрів. Придушити на рекордній дистанції до 8 тисяч метрів. Сотні і навіть тисячі таких приладів можна об’єднати в єдину систему і керувати дистанційно. Її назвали «Азимут». Проєкт може закрити 1300 км лінії фронту і зберегти життя українських бійців та цивільних. Майже рік «Міраж» та «Азимут» тестують на фронті. Нині головне завдання — захистити своїх пілотів від російських FPV та створити повітряний коридор для власних дронів.

Держава покриває лише 10 відсотків потреб на системи РЕБ — заявляють українські розробники. Решту військові покривають власними силами та за допомогою волонтерів. «Антидронова стіна» — це технологічна зброя, яка надає перевагу на полі бою, тому вкрай необхідна для українського війська. До благодійного проєкту «Атлас» долучаються українські та іноземні бізнесмени, відомі блогери, артисти та зірки спорту. Серед них і олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Долучитися до збору можна за допомогою QR-коду або на сайті проєкту «Атлас».

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