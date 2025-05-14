Платне паркування у Києві: як працює сервіс — топ таємниць

Платна парковка / © ТСН

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Із середини травня минулого року Київ поділили на так звані три паркувальні зони і відповідно, якщо не платити, то інспектор із паркування виписує штраф — у розмірі двадцятикратної плати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Як паркуються у центрі Києва

Разом із громадським активістом Костянтином Андріюком ТСН їде в центр Києва перевіряти місця паркувань. Парковки тут платні та безплатні. Дорогою бачимо, що цими майданчиками для паркування водії не обмежуються — машини розташовані у два, три, а подекуди і в чотири ряди. На пішохідних переходах і в зелених зонах.

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Перша зупинка — вулиця Володимирська між Михайлівським Золотоверхим та Софійським соборами. Тут розташовані найдорожчий готель Києва, Печерський суд та управління поліції. Це так звана перша зона. Ціна паркування — 35 гривень за годину, але платять одиниці.

Парковка у Києві / © ТСН

«По-перше, в два ряди, подивіться, ось ця автівка чорна, другим рядом, ось ця автівка, що заборонена одразу другим рядом, Ось закінчується знак паркування. Один порушник, другий порушник, третій порушник, четвертий порушник, за ним п’ятий, шостий, сьомий, восьмий», — каже активіст.

Звертає Костянтин увагу ще на одну деталь — у центрі міста, на лівій смузі стоять червоні обмежувачі. Тобто ліва смуга, яку зазвичай використовують під громадський транспорт — захоплена невідомими.

Урбаніст Дмитро Беспалов каже, що паркувальна інфраструктура в Києві хаотична. Жодного плану чи закономірності. Чому тут платно, а там безплатно логічного пояснення він не бачить.

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«Я вам можу сказати, як воно має бути. В ідеальному Києві визначення, платна це буде парковка чи безкоштовна, це буде визначатися попитом на цю парковку», — каже урбаніст.

Експерт наводить у приклади в цивілізованих містах. Там використовують плату за стоянку як спосіб розвитку міста. І це знаряддя має декілька способів застосування.

«Плата — це інструмент більш-менш гарантованої можливості припаркуватися. Тобто це інструмент просто, щоб люди могли скористатися цією парковкою», — каже він.

Також розмір оплати за паркування може впливати, зокрема, і на планування будівництва нових бізнес-центрів чи офісів.

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Що відбувається біля будинку Кличка

Наступна зупинка — вулиці прилеглі до будинку, де мешкає голова Києва Віталій Кличко.

«Кличко з вікна своєї квартири дивиться ось на це, ось тут, от на це, каже, класно, як же я навів порядок, лад в місті Києві. Просто кайфує людина. А, дивись, дивись, велодоріжка. Отже, велосипедист, він їде. Якщо ще отак знак цей поставити сюди, велосипедист об’їжджає сюди, впирається сюди», — каже активіст.

Відкриваємо застосунок «Київ-цифровий» і бачимо — на всі ці машини є тільки три платних місця.

Іще одне «ноу-хау» — розмітка навколо будинку очільника — різноколірна.

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«Ось вона синя, і тут же вона жовта. Якщо синя — то парковка має бути платною, якщо жовта — то припарковане авто заберуть на евакуаторі. Це, я так розумію, це паркомісця, ну реально, так. Так, спочатку вони були жовтими. До речі, а оце вже, так. Було заборонено паркуватися», — каже активіст.

Із порушенням правил дорожнього руху припарковані й автомобілі посольства Німеччини. Його Офіс за 10 метрів від під’їзду міського голови. Працівники амбасади захопили цілу смугу вулиці Богдана Хмельницького. Позашляховик із дипломатичними номерами стоїть буквально на переході. А ще амбасада виставила рожеві фішки. А щоби не прибрали — прив’язали їх ланцюгом.

Працівники посольства розуміють, що порушують правила дорожнього руху, але з претензіями направляють до свого керівництва.

«Були скандали з тим, що під кожним посольством стоїть знак „Зупинка стоянка заборонена“ і додаткова табличка „Крім автомобілів посольства“, хоча така табличка не передбачена жодними правилами, жодними державними стандартами», — йдеться у сюжеті ТСН.

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Юрист Володимир Клименко нагадує — додаткові таблички, які кріпляться над дорожнім знаком «Зупинка заборонена» не мають юридичної сили. Тож і захоплена смуга вулиці «Богдана Хмельницького», навпроти дому Кличка — незаконна. А щодо «кольорової» розмітки, правник каже: «У нас розмітка діє до моменту її зносу більше, ніж на 30%. В такому випадку відповідальність несуть комунальні служби, у яких також вони відповідальні за такі сектори, як відповідність дорожньої розмітки, державному стандарту України безпека дорожнього руху, а також державних будівельних норм».

Яка ситуація на Подолі

Із центру міста ми переміщуємось у так звану «другу зону». Поділ. Вулиця Оболонська. Кілька тижнів тому тут перемалювали дорожню розмітку і тепер паркуватися можна лише за гроші: 25 гривень за годину. Паркування майже порожнє.

Андріюк нагадує — відстань десять метрів від дорожнього знака, або пішохідного переходу цифра не випадкова. Численні дослідження підтверджують — щоби здійснити безпечний маневр, це мінімальна відстань, яка необхідна водію.

«Тобто водій повинен виїхати і в нього має бути оці 10 метрів для розгону, для оцінки ситуації, для безпечного виїзду. А в нього 4 метри вдвічі менше. Тобто в нього вдвічі менше. І це ризик ДТП. Ну, водій ризикує потрапити в ДТП», — каже Костянтин Андріюк.

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Поряд дитячий садок і спортивні майданчики. І за результатами наших вимірювань — розмітка нанесена з порушенням.

Що кажуть у поліції та столична влада

ТСН звернулася до поліції, КМДА та дорожніх департаментів із проханням прокоментувати ситуацію зі стоянками в Києві, і зокрема на вулиці Оболонській. А поки чекали відповідей від київської влади та поліції — вулиця, де нанесена свіжа розмітка, паркування, на якій коштує 25 гривень, за годину провалилась.

«Відповідей ми не дочекались. Усі по черзі „уповноважені органи“ повідомили нам особисто, що відповіді не буде», — йдеться у сюжеті ТСН.

Тим часом на місце паркування на вулиці Оболонська чи щодня на роботу виходить інспектор, і залишає «листи щастя» на склі машин.

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