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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1557
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза

Тривога охопила Київ та низку областей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Вдень 14 травня у Києві та частині України пролунала повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Станом на 14:49 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Сумська

  • Чернігівська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

  • Черкаська

Нагадаємо, у вівторок, 13 травня, майже на всій території України оголошено повітряну тривогу. Почервоніли регіони на сході, півдні, півночі та в центрі.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йшлося у повідомленні.

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