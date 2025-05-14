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- Війна
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У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза
Тривога охопила Київ та низку областей.
Вдень 14 травня у Києві та частині України пролунала повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Станом на 14:49 “почервоніли” такі області:
Київська
Сумська
Чернігівська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Черкаська
Нагадаємо, у вівторок, 13 травня, майже на всій території України оголошено повітряну тривогу. Почервоніли регіони на сході, півдні, півночі та в центрі.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йшлося у повідомленні.