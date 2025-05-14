У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

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Вдень 14 травня у Києві та частині України пролунала повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

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Станом на 14:49 “почервоніли” такі області:

Київська

Сумська

Чернігівська

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Кіровоградська

Черкаська

Нагадаємо, у вівторок, 13 травня, майже на всій території України оголошено повітряну тривогу. Почервоніли регіони на сході, півдні, півночі та в центрі.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йшлося у повідомленні.