Платная парковка в Киеве: как работает сервис - топ тайн

Платная парковка / © ТСН

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С середины мая прошлого года Киев поделили на так называемые три парковочные зоны и соответственно, если не платить, то инспектор по парковке выписывает штраф в размере двадцатикратной платы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Как паркуются в центре Киева

Вместе с общественным активистом Константином Андриюком ТСН едет в центр Киева проверять места парковок. Парковки здесь платные и бесплатные. По дороге видим, что этими площадками для парковки водители не ограничиваются — машины расположены в два, три, а иногда и в четыре ряда. На пешеходных переходах и в зеленых зонах.

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Первая остановка — улица Владимирская между Михайловским Златоверхим и Софийским соборами. Здесь расположены самый дорогой отель Киева, Печерский суд и управление полиции. Это так называемая первая зона. Цена парковки — 35 гривен в час, но платят единицы.

Парковка в Киеве / © ТСН

«Во-первых, в два ряда, посмотрите, вот эта машина черная, вторым рядом, вот эта машина, которая запрещена сразу вторым рядом, Вот заканчивается знак парковки. Один нарушитель, второй нарушитель, третий нарушитель, четвертый нарушитель, за ним пятый, шестой, седьмой, восьмой», — говорит активист.

Обращает Константин внимание еще на одну деталь — в центре города, на левой полосе стоят красные ограничители. То есть левая полоса, которую обычно используют под общественный транспорт — захвачена неизвестными.

Урбанист Дмитрий Беспалов говорит, что парковочная инфраструктура в Киеве хаотична. Никакого плана или закономерности. Почему здесь платно, а там бесплатно логического объяснения он не видит.

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«Я вам могу сказать, как оно должно быть. В идеальном Киеве определение, платная это будет парковка или бесплатная, это будет определяться спросом на эту парковку», — говорит урбанист.

Эксперт приводит в пример цивилизованные города. Там используют плату за стоянку как способ развития города. И это орудие имеет несколько способов применения.

«Плата — это инструмент более-менее гарантированной возможности припарковаться. То есть это инструмент просто, чтобы люди могли воспользоваться этой парковкой», — говорит он.

Также размер оплаты за парковку может влиять, в частности, и на планирование строительства новых бизнес-центров или офисов.

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Что происходит у дома Кличко

Следующая остановка — улицы прилегающие к дому, где живет глава Киева Виталий Кличко.

«Кличко из окна своей квартиры смотрит вот на это, вот здесь, вот на это, говорит, классно, как же я навел порядок, порядок в городе Киеве. Просто кайфует человек. А, смотри, смотри, велодорожка. Итак, велосипедист, он едет. Если еще вот так знак этот поставить сюда, велосипедист объезжает сюда, упирается сюда», — говорит активист.

Открываем приложение «Киев-цифровой» и видим — на все эти машины есть только три платных места.

Еще одно «ноу-хау» — разметка вокруг дома главы — разноцветная.

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«Вот она синяя, и здесь же она желтая. Если синяя — то парковка должна быть платной, если желтая — то припаркованное авто заберут на эвакуаторе. Это, я так понимаю, это паркоместа, ну реально, да. Да, сначала они были желтыми. Кстати, а это уже, да. Было запрещено парковаться», — говорит активист.

С нарушением правил дорожного движения припаркованы и автомобили посольства Германии. Его Офис в 10 метрах от подъезда городского головы. Работники посольства захватили целую полосу улицы Богдана Хмельницкого. Внедорожник с дипломатическими номерами стоит буквально на переходе. А еще посольство выставило розовые фишки. А чтобы не убрали — привязали их цепью.

Работники посольства понимают, что нарушают правила дорожного движения, но с претензиями направляют к своему руководству.

«Были скандалы с тем, что под каждым посольством стоит знак „Остановка стоянка запрещена“ и дополнительная табличка „Кроме автомобилей посольства“, хотя такая табличка не предусмотрена никакими правилами, никакими государственными стандартами», — говорится в сюжете ТСН.

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Юрист Владимир Клименко напоминает — дополнительные таблички, крепящиеся над дорожным знаком «Остановка запрещена» не имеют юридической силы. Так что и захваченная полоса улицы «Богдана Хмельницкого», напротив дома Кличко — незаконна. А что касается «цветной» разметки, юрист говорит: «У нас разметка действует до момента ее износа больше, чем на 30%. В таком случае ответственность несут коммунальные службы, в которых также отвечают за такие сектора, как соответствие дорожной разметки, государственному стандарту Украины безопасность дорожного движения, а также государственных строительных норм».

Какая ситуация на Подоле

Из центра города мы перемещаемся в так называемую «вторую зону». Подол. Улица Оболонская. Несколько недель назад здесь перерисовали дорожную разметку и теперь парковаться можно только за деньги: 25 гривен в час. Парковка почти пустая.

Андриюк напоминает — расстояние десять метров от дорожного знака, или пешеходного перехода цифра не случайна. Многочисленные исследования подтверждают — чтобы осуществить безопасный маневр, это минимальное расстояние, которое необходимо водителю.

«То есть водитель должен выехать и у него должно быть эти 10 метров для разгона, для оценки ситуации, для безопасного выезда. А у него 4 метра вдвое меньше. То есть у него вдвое меньше. И это риск ДТП. Ну, водитель рискует попасть в ДТП», — говорит Константин Андриюк.

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Рядом детский сад и спортивные площадки. И по результатам наших измерений — разметка нанесена с нарушением.

Что говорят в полиции и столичные власти

ТСН обратилась в полицию, КГГА и дорожные департаменты с просьбой прокомментировать ситуацию со стоянками в Киеве, и в частности на улице Оболонской. А пока ждали ответов от киевских властей и полиции — улица, где нанесена свежая разметка, парковка, на которой стоит 25 гривен, через час провалилась.

«Ответов мы не дождались. Все поочередно „уполномоченные органы“ сообщили лично, что ответа не будет», — говорится в сюжете ТСН.

Между тем на место парковки на улице Оболонская или ежедневно на работу выходит инспектор и оставляет «письма счастья» на стекле машин.

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