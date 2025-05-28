Стартовая катапульта для дрона-носителя GOGOL-M

Реклама

Украинский стартап Strategy Force Solutions заявил, что его дроны-носители GOGOL-M впервые провели автономные миссии с ударными беспилотниками во время испытаний по российским целям.

Об этом пишет Forbes.

«Миссия стоимостью $10 000 заменяет то, что раньше требовало ракетных систем за $3-5 миллионов», — рассказал технический директор компании Андрей (фамилия не разглашается).

Реклама

Подход компании StratForce заключается в использовании многоразового дрона-носителя GOGOL-M, который доставляет два ударных FPV-дрона к точной цели на расстоянии до 300 км. Такая система использует способность малых дронов наносить значительный ущерб уязвимым объектам: стоянкам самолетов, позициям противовоздушной обороны или инфраструктуре.

Андрей отметил, что пока не может предоставить изображения ударов, и подтвердить их пока невозможно. Однако эта технология — логическое продолжение уже известных украинских решений на основе дронов-носителей и FPV с использованием искусственного интеллекта для автоматического наведения.

«Сочетая небольшие FPV-дроны с ИИ-дронами-носителями, мы гарантируем точность ударов», — добавляет Андрей.

Что известно о системе SmartPilot с ИИ?

Ключевой продукт StratForce — это система SmartPilot, которая сочетает современные сенсоры и искусственный интеллект. В отличие от обычных дронов с базовыми камерами, здесь требуется высокая точность — поэтому система имеет сложную конфигурацию.

Реклама

«Это несколько похоже на автопилот в автомобилях. Там много камер. В воздухе меньше препятствий, но система должна быть очень легкой. Так мы пришли к комбинации камер, LIDAR и связи, что позволяет ИИ ориентироваться и маневрировать», — объяснил Андрей.

LIDAR — это «лазерный радар», формирующий 3D-модель пространства и работающий при любых погодных условиях. SmartPilot также имеет систему «слития данных» с различных сенсоров для распознавания целей и навигации.

«Это позволяет ИИ самостоятельно строить маршрут и выполнять задачи как пилот», — отметил технический директор StratForce.

SmartPilot способен выполнять миссии автономно — без GPS и без постоянного контроля оператора.

Реклама

Характеристики дрона-носителя GOGOL-M

В типичной миссии дрон-носитель GOGOL-M (размах крыльев — 6 м) летит в зону цели и сбрасывает два FPV-дрона, каждый с собственной версией SmartPilot. Дрон-носитель возвращается, а FPV-дроны находят и уничтожают определенные цели: авиабазы, ПВО, склады, инфраструктуру.

«Эта система также эффективна против объектов инфраструктуры: нефтехранилищ, энергосетей, железной дороги», — говорит Андрей.

В отличие от Shahed-типа, который несет одну боеголовку, этот дрон-носитель может сбросить несколько FPV-дронов и вернуться для повторного использования.

SmartPilot позволяет не только бить по статичным объектам, но и выполнять засады, автономный поиск и даже ждать появления цели. Например, дрон может сесть на авиабазе и ждать самолет или находиться в засаде на маршруте колонны.

Реклама

StratForce сейчас может производить 50 GOGOL-M в месяц и до 400 ударных FPV-дронов, однако масштабирование зависит от заказов со стороны ВСУ.

Положительные отзывы и большие перспективы

Пользователи, которые участвовали в тестированиях, в восторге:

«Это как компьютерная игра: задаю точки маршрута, выбираю цели — и просто наблюдаю», — говорит один из операторов.

«Очень интересно наблюдать из координационного центра. Хочется только более мощную боеголовку и дальность до 500 км», — отмечает другой.

Реклама

Ключевое преимущество StratForce — программное обеспечение. Дроны могут быть любого типа: большие реактивные носители, лодки, танки — главное, чтобы поддерживалась система навигации и атаки.

Первый шаг — автономная доставка и удар многими FPV-дронами — уже сделан. Насколько эффективной будет эта «версия 1.0», еще предстоит увидеть. Но Россия уже имеет серьезный вызов, отмечается в статье.

К слову, в январе Forbes информировало, что Украина атаковала российский нефтепровод «Дружба» новыми беспилотниками. Эти дроны могли сбросить свои бомбы на объект и сохранить возможность вернуться на базу. Не исключено, что операторы могли направить БпЛА на второй круг для поражения той же цели, которую они только что бомбили.