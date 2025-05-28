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Дроны атаковали завод-разработчик БпЛА "Кронштадт" в Подмосковье
Жители Подмосковья зафиксировали полеты БпЛА и взрывы, когда один из беспилотников попал в завод «Кронштадт», вызвав пожар. Дополняется…
В городе Дубна Московской области 28 мая беспилотники атаковали завод «Кронштадт», который занимается разработкой дронов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Удары по заводу «Кронштадт» были нанесены ночью и утром 28 мая.
Жители Дубны сняли на видео полеты беспилотников и звуки стрельбы. В какой-то момент один из дронов падает и попадает в предприятие: слышен взрыв и вспыхивает огонь.
Добавим, что во время атаки часть аэропортов в Московской области временно приостановила работу.
Напомним, этой же ночью неизвестные дроны атаковали технопарк «Элма» в Зеленограде — одном из округов Москвы. На этом предприятии россияне собирают беспилотники для военных целей.
К слову, в ночь на 27 мая в России беспилотники атаковали Муромский приборостроительный завод. Он производит продукцию для войны против Украины.