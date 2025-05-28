Дроны атаковали завод-разработчик БпЛА "Кронштадт" в Подмосковье

Атака дронами по объектам в России / © ТСН.ua

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В городе Дубна Московской области 28 мая беспилотники атаковали завод «Кронштадт», который занимается разработкой дронов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Удары по заводу «Кронштадт» были нанесены ночью и утром 28 мая.

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Жители Дубны сняли на видео полеты беспилотников и звуки стрельбы. В какой-то момент один из дронов падает и попадает в предприятие: слышен взрыв и вспыхивает огонь.

Добавим, что во время атаки часть аэропортов в Московской области временно приостановила работу.

Дата публикации 07:50, 28.05.25 Количество просмотров 33 Атаку на завод «Кронштадт» в Подмосковье сняли на видео

Напомним, этой же ночью неизвестные дроны атаковали технопарк «Элма» в Зеленограде — одном из округов Москвы. На этом предприятии россияне собирают беспилотники для военных целей.

К слову, в ночь на 27 мая в России беспилотники атаковали Муромский приборостроительный завод. Он производит продукцию для войны против Украины.

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