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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Дроны атаковали завод-разработчик БпЛА "Кронштадт" в Подмосковье

Жители Подмосковья зафиксировали полеты БпЛА и взрывы, когда один из беспилотников попал в завод «Кронштадт», вызвав пожар. Дополняется…

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака дронами по объектам в России

Атака дронами по объектам в России / © ТСН.ua

В городе Дубна Московской области 28 мая беспилотники атаковали завод «Кронштадт», который занимается разработкой дронов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Удары по заводу «Кронштадт» были нанесены ночью и утром 28 мая.

Жители Дубны сняли на видео полеты беспилотников и звуки стрельбы. В какой-то момент один из дронов падает и попадает в предприятие: слышен взрыв и вспыхивает огонь.

Добавим, что во время атаки часть аэропортов в Московской области временно приостановила работу.

Напомним, этой же ночью неизвестные дроны атаковали технопарк «Элма» в Зеленограде — одном из округов Москвы. На этом предприятии россияне собирают беспилотники для военных целей.

К слову, в ночь на 27 мая в России беспилотники атаковали Муромский приборостроительный завод. Он производит продукцию для войны против Украины.

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