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Дрони атакували завод-розробник БпЛА "Кронштадт" у Підмосковʼї
Жителі Підмосков’я зафіксували польоти БпЛА та вибухи, коли один з безпілотників влучив у завод «Кронштадт», спричинивши пожежу.
У місті Дубна Московської області 28 травня безпілотники атакували завод «Кронштадт», який займається розробкою дронів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Удари по заводу «Кронштадт» були завдані вночі та вранці 28 травня.
Жителі Дубни зняли на відео польоти безпілотників та звуки стрілянини. В якийсь момент один із дронів падає та влучає у підприємство: чутно вибух і спалахує вогонь.
Додамо, що під час атаки частина аеропортів у Московській області тимчасово призупинила роботу.
Нагадаємо, цієї ж ночі невідомі дрони атакували технопарк «Елма» у Зеленограді — одному з округів Москви. На цьому підприємстві росіяни складають безпілотники для військових цілей.
До слова, у ніч проти 27 травня у Росії безпілотники атакували Муромський приладобудівний завод. Він виготовляє продукцію для війни проти України.