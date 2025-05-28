ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
883
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували завод-розробник БпЛА "Кронштадт" у Підмосковʼї

Жителі Підмосков’я зафіксували польоти БпЛА та вибухи, коли один з безпілотників влучив у завод «Кронштадт», спричинивши пожежу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами по об’єктах у Росії

Атака дронами по об’єктах у Росії / © ТСН.ua

У місті Дубна Московської області 28 травня безпілотники атакували завод «Кронштадт», який займається розробкою дронів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Удари по заводу «Кронштадт» були завдані вночі та вранці 28 травня.

Жителі Дубни зняли на відео польоти безпілотників та звуки стрілянини. В якийсь момент один із дронів падає та влучає у підприємство: чутно вибух і спалахує вогонь.

Додамо, що під час атаки частина аеропортів у Московській області тимчасово призупинила роботу.

Нагадаємо, цієї ж ночі невідомі дрони атакували технопарк «Елма» у Зеленограді — одному з округів Москви. На цьому підприємстві росіяни складають безпілотники для військових цілей.

До слова, у ніч проти 27 травня у Росії безпілотники атакували Муромський приладобудівний завод. Він виготовляє продукцію для війни проти України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie