Дрони атакували завод-розробник БпЛА "Кронштадт" у Підмосковʼї

Атака дронами по об’єктах у Росії / © ТСН.ua

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У місті Дубна Московської області 28 травня безпілотники атакували завод «Кронштадт», який займається розробкою дронів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Удари по заводу «Кронштадт» були завдані вночі та вранці 28 травня.

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Жителі Дубни зняли на відео польоти безпілотників та звуки стрілянини. В якийсь момент один із дронів падає та влучає у підприємство: чутно вибух і спалахує вогонь.

Додамо, що під час атаки частина аеропортів у Московській області тимчасово призупинила роботу.

Дата публікації 07:50, 28.05.25 Кількість переглядів 33 Атаку на завод «Кронштадт» у Підмосковʼї зняли на відео

Нагадаємо, цієї ж ночі невідомі дрони атакували технопарк «Елма» у Зеленограді — одному з округів Москви. На цьому підприємстві росіяни складають безпілотники для військових цілей.

До слова, у ніч проти 27 травня у Росії безпілотники атакували Муромський приладобудівний завод. Він виготовляє продукцію для війни проти України.

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