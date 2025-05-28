Україну 28 травня накрила потужна магнітна буря: як вберегти себе

Магнітна буря. / © NASA

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У середу, 28 травня, буде потужна магнітна буря. Фахівці фіксують сильну активність сонця - це К-індекс 5, - червоний рівень.

Про це стало відомо з інформації на meteoagent.

Зауважимо, що протягом останніх кількох днів активність Сонця була відносно не високою. Від 22 до 27 травня - лише один день, 26 травня, магнітна буря була червоного рівня - К-індекс 5.

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Зауважимо, що сонячна активність дуже мінлива. Ситуація може змінюватися дуже швидко.

Нагадаємо, що геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання. Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.

Вплив геомагнітних збурень можна послабити. Зокрема, для цього треба гарно спати, не вживати алкоголь, надати перевагу поживній та корисній їжі.