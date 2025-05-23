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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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2 хв

Міжнародний день захисту дітей: дата, що ми знаємо про це свято

Міжнародний день захисту дітей — це нагадування всьому світу про необхідність захищати дитинство: право кожної дитини на життя, освіту, вільне висловлення думок і безпечне середовище для розвитку.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Міжнародний день захисту дітей

Міжнародний день захисту дітей / © Pixabay

Щороку Міжнародний день захисту дітей святкують 1 червня. 2025-го це буде неділя.

Цей день слугує важливим нагадуванням про обов’язок суспільства створювати для дітей середовище, в якому вони зможуть зростати в безпеці, навчатися, розвиватися і відпочивати, не зазнаючи загроз насильства чи експлуатації.

Найдавніше міжнародне свято для дітей

За однією з версій, перше святкування дня захисту дітей відбулося ще 1925 року в Сан-Франциско завдяки ініціативі генерального консула Китаю. Він організував для китайських сиріт Фестиваль човнів-драконів (Дуань-у Цзе), який припав на 1 червня — дату, яка згодом стала символічним днем Міжнародного захисту дітей.

Наші дні

Міжнародний день захисту дітей офіційно заснували в листопаді 1949 року в Парижі під час засідання Ради Міжнародної демократичної федерації жінок — у повоєнний період питання захисту здоров’я і добробуту дітей набуло особливої актуальності. Вже 1950-го це свято святкували в 51 країні світу. 1959 року прийняли Декларацію прав дитини, що базувалася на Женевській декларації, яка закріпила рівність прав дітей у сферах виховання, освіти, соціального захисту та гармонійного розвитку. В Україні Міжнародний день захисту дітей офіційно святкують від 1998-го.

Прапор Міжнародного дня захисту дітей

Прапор Міжнародного дня захисту дітей / © Фото з відкритих джерел

Прапор Міжнародного дня захисту дітей / © Фото з відкритих джерел

Цьому святу навіть присвячено власний прапор! Його зелене тло символізує гармонію, спокій і розвиток. У центрі розташоване зображення Землі — нашого спільного дому, оточене фігурками людей різних кольорів: червоного, жовтого, синього, білого та чорного. Це підкреслює ідеї рівності, різноманіття і взаємоповаги.

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