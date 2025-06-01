ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ "задвохсотили" понад тисячу окупантів за добу - подробиці

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські солдати

Російські солдати / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 1 червня склали 988 560 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1230 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 988 560 (+1230) осіб

  • танків — 10872 (+5)

  • бойових броньованих машин — 22656 (+4)

  • артилерійських систем — 28527 (+52)

  • РСЗВ — 1401 (+1)

  • засоби ППО — 1173

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38366 (+151)

  • крилаті ракети — 3268 (+3)

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50325 (+127)

  • спеціальна техніка — 3903 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie