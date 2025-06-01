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- Війна
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ЗСУ "задвохсотили" понад тисячу окупантів за добу - подробиці
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 1 червня склали 988 560 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1230 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 988 560 (+1230) осіб
танків — 10872 (+5)
бойових броньованих машин — 22656 (+4)
артилерійських систем — 28527 (+52)
РСЗВ — 1401 (+1)
засоби ППО — 1173
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38366 (+151)
крилаті ракети — 3268 (+3)
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 50325 (+127)
спеціальна техніка — 3903 (+1)
Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.