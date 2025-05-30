ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
532
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 30 травня: Генштаб оновив дані

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 30 травня склали 986 080 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1140 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 986 080 (+1140) осіб

  • танків — 10865 (+1)

  • бойових броньованих машин — 22647 (+2

  • артилерійських систем — 28421 (+35)

  • РСЗВ — 1398 (+1)

  • засоби ППО / anti-aircraft systems — 1172 (+1) од,

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38070 (+71)

  • крилаті ракети — 3265

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50089 (+74)

  • спеціальна техніка — 3902

Нагадаємо, спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie