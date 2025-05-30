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- Війна
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Втрати Росії станом на 30 травня: Генштаб оновив дані
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 30 травня склали 986 080 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1140 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 986 080 (+1140) осіб
танків — 10865 (+1)
бойових броньованих машин — 22647 (+2
артилерійських систем — 28421 (+35)
РСЗВ — 1398 (+1)
засоби ППО / anti-aircraft systems — 1172 (+1) од,
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38070 (+71)
крилаті ракети — 3265
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 50089 (+74)
спеціальна техніка — 3902
Нагадаємо, спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.