Келлог шокував статистикою про втрати у війні з Україною: подробиці

Кіт Келлог / © Associated Press

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Спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.

Про це він сказав в ефірі Fox News, коментуючи ситуацію на фронті та позицію Дональда Трампа.

«Президент Трамп абсолютно правий. Треба припинити ці вбивства. Коли дивишся на цифри — це масові вбивства. А ще є невибіркові обстріли міст. Це неприпустимий шлях», — наголосив Келлог.

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За його словами, сумарні втрати обох сторін — загиблі і поранені — уже перевищують 1,2 мільйона людей. Він назвав цю цифру «шокувальною» і порівняв її з втратами США у Другій світовій війні, які офіційно оцінюються у 418 тисяч загиблих.

Експерт наголосив, що війна в Україні вимагає негайного дипломатичного вирішення, оскільки спричинила колосальні людські втрати.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 27 травня, ЗСУ знищили 982 840 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 990 військових.