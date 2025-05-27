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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 27 травня: Генштаб оновив дані

За добу знищено 17 російських артсистем і дев’ять крилатих ракет.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні становлять майже 983 тис. осіб. / © Associated Press

Станом на ранок вівторка, 27 травня, ЗСУ знищили 982 840 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 982 840 (+990) осіб,

  • танків ‒ 10860 (+2) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22642 (+1) од,

  • артилерійських систем – 28337 (+17) од,

  • РСЗВ – 1397 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,

  • літаків – 372 (+0) од,

  • гелікоптерів – 336 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37853 (+222),

  • крилаті ракети ‒ 3265 (+9),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49907 (+64) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

Як повідомлялося, українській ППО дедалі складніше збивати російські дрони та ракети. Щораз більша кількість снарядів, їхня неоднорідність та складність маршрутів, за якими вони рухаються, виснажують можливості протиповітряної оборони.

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