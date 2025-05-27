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Потери России на 27 мая: Генштаб обновил данные
За сутки уничтожены 17 российских артсистем и девять крылатых ракет.
По состоянию на утро вторника, 27 мая, ВСУ уничтожили 982 840 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 982 840 (+990) человек,
танков ‒ 10860 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22642 (+1) ед,
артиллерийских систем – 28337 (+17) ед,
РСЗО – 1397 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1171 (+0) ед,
самолетов – 372 (+0) ед,
вертолетов – 336 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 37853 (+222),
крылатые ракеты – 3265 (+9),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 49907 (+64) ед,
специальная техника – 3902 (+0).
Как сообщалось, украинским ПВО все сложнее сбивать российские дроны и ракеты. Все большее количество снарядов, их неоднородность и сложность маршрутов, по которым они двигаются, истощают возможности противовоздушной обороны.