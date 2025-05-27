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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 27 мая: Генштаб обновил данные

За сутки уничтожены 17 российских артсистем и девять крылатых ракет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ в войне.

Потери РФ в войне составляют практически 983 тыс. лиц. / © Associated Press

По состоянию на утро вторника, 27 мая, ВСУ уничтожили 982 840 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 982 840 (+990) человек,

  • танков ‒ 10860 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22642 (+1) ед,

  • артиллерийских систем – 28337 (+17) ед,

  • РСЗО – 1397 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1171 (+0) ед,

  • самолетов – 372 (+0) ед,

  • вертолетов – 336 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 37853 (+222),

  • крылатые ракеты – 3265 (+9),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 49907 (+64) ед,

  • специальная техника – 3902 (+0).

Как сообщалось, украинским ПВО все сложнее сбивать российские дроны и ракеты. Все большее количество снарядов, их неоднородность и сложность маршрутов, по которым они двигаются, истощают возможности противовоздушной обороны.

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