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- Украина
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На Украину надвигается ненастье: где 27 мая будут дожди и шквалы
Температура воздуха будет комфортной, невзирая на осадки.
Во вторник, 27 мая, ряд регионов Украины накроет непогода - дождь и будет сильный ветер. Хотя температура воздуха будет удобной.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики предупреждения об опасных метеорологических явлениях в большинстве областей. В Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях – значительные дожди. На Левобережье страны порывы ветра составят 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.
По прогнозу синоптиков, только на востоке и северо-востоке без осадков.
Днем на западе, в Житомирской и Винницкой областях, столбики термометров покажут +14-19°. Теплее будет восточных и Сумской областях – 24-29° тепла. На остальной территории температура воздуха будет +18-23°.
Напомним, синоптики шокировали прогнозом на лето 2025-го . Так, они предупреждают об аномальной жаре до +40°C и росте риска торнадо и смерчей. Поскольку летом прошлого года погодные условия были достаточно сухими, особенно на Левобережье, то в этом году возможно увеличение количества дождей и усиление грозовой активности.