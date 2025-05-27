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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1350
Время на прочтение
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На Украину надвигается ненастье: где 27 мая будут дожди и шквалы

Температура воздуха будет комфортной, невзирая на осадки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Непогода.

Непогода. / © Pexels

Во вторник, 27 мая, ряд регионов Украины накроет непогода - дождь и будет сильный ветер. Хотя температура воздуха будет удобной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждения об опасных метеорологических явлениях в большинстве областей. В Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях – значительные дожди. На Левобережье страны порывы ветра составят 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

По прогнозу синоптиков, только на востоке и северо-востоке без осадков.

Днем на западе, в Житомирской и Винницкой областях, столбики термометров покажут +14-19°. Теплее будет восточных и Сумской областях – 24-29° тепла. На остальной территории температура воздуха будет +18-23°.

Погода в Украине 27 мая. / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 мая. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптики шокировали прогнозом на лето 2025-го . Так, они предупреждают об аномальной жаре до +40°C и росте риска торнадо и смерчей. Поскольку летом прошлого года погодные условия были достаточно сухими, особенно на Левобережье, то в этом году возможно увеличение количества дождей и усиление грозовой активности.

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Дата публикации
Количество просмотров
1350
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