На Украину надвигается ненастье: где 27 мая будут дожди и шквалы

Непогода. / © Pexels

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Во вторник, 27 мая, ряд регионов Украины накроет непогода - дождь и будет сильный ветер. Хотя температура воздуха будет удобной.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждения об опасных метеорологических явлениях в большинстве областей. В Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях – значительные дожди. На Левобережье страны порывы ветра составят 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

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© Укргидрометцентр

По прогнозу синоптиков, только на востоке и северо-востоке без осадков.

Днем на западе, в Житомирской и Винницкой областях, столбики термометров покажут +14-19°. Теплее будет восточных и Сумской областях – 24-29° тепла. На остальной территории температура воздуха будет +18-23°.

Погода в Украине 27 мая. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптики шокировали прогнозом на лето 2025-го . Так, они предупреждают об аномальной жаре до +40°C и росте риска торнадо и смерчей. Поскольку летом прошлого года погодные условия были достаточно сухими, особенно на Левобережье, то в этом году возможно увеличение количества дождей и усиление грозовой активности.

Дата публикации 11:03, 27.04.25 Количество просмотров 666 В Киевской области бушевал торнадо