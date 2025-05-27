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Магнитная буря 27 мая: чего ожидать от солнечной активности
Заметим, что магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей.
Во вторник, 27 мая, магнитная буря значительно ослабится и достигнет зеленого уровня – К-индекса 2.67.
Об этом сообщает мониторинговый портал meteoagent .
Отметим, что с 22 мая активность Солнца ослабла. В последние дни магнитные бури не поднимались выше желтого уровня.
Заметим, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и через несколько дней после окончания геошторма. В частности, ухудшается состояние метеозависимых, беременных, а также имеющих хронические заболевания.
Напомним, ранее астрофизикиня Елена Компаниец рассказала, откуда берутся магнитные бури . именно стоит за этим явлением, действительно ли они стали встречаться чаще в последнее время и насколько надежны прогнозы так называемой космической погоды.