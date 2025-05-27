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Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не уедут из города
В последнее время модно переезжать из города на природу на постоянное место жительства.
Городские жители охотно продают или сдают свои квартиры, чтобы дышать свежим воздухом, тем более что в наше время необязательно каждый день ездить в офис — можно работать удаленно.
Но, справедливости ради надо сказать, не все готовы отказаться от жизни в мегаполисе. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не уедут из города.
Близнецы
Близнецы — в силу своей бурной и неоднозначной натуры — любят находиться в гуще событий, а такую возможность может им дать только город, причем, чем больше он будет, тем лучше, поэтому они предпочитают столицы. В постоянной суете и спешке представители знака чувствуют себя как рыбы в воде, и им это очень нравится.
Телец
Тельцы — и в том смысле никто может с ними сравниться — обожают комфорт, который может им дать только город, где все — от крупных супермаркетов до салонов красоты и частных медицинских клиник — находится, что называется, под рукой. Впрочем, бывать на природе они тоже любят, но только по выходным — на даче.
Козерог
Козероги, главная жизненная цель которых — профессиональный успех, несмотря на возможность удаленной работы, стараются все-таки не уезжать далеко от места расположения их офиса. Они опасаются, что, отлучившись, они могут упустить важный проект, который перехватят коллеги-конкуренты, чего эти трудоголики не могут себе позволить.
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