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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1904
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые никогда не уедут из города

В последнее время модно переезжать из города на природу на постоянное место жительства.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Городские жители охотно продают или сдают свои квартиры, чтобы дышать свежим воздухом, тем более что в наше время необязательно каждый день ездить в офис — можно работать удаленно.

Но, справедливости ради надо сказать, не все готовы отказаться от жизни в мегаполисе. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ни за что не уедут из города.

Близнецы

Близнецы — в силу своей бурной и неоднозначной натуры — любят находиться в гуще событий, а такую возможность может им дать только город, причем, чем больше он будет, тем лучше, поэтому они предпочитают столицы. В постоянной суете и спешке представители знака чувствуют себя как рыбы в воде, и им это очень нравится.

Телец

Тельцы — и в том смысле никто может с ними сравниться — обожают комфорт, который может им дать только город, где все — от крупных супермаркетов до салонов красоты и частных медицинских клиник — находится, что называется, под рукой. Впрочем, бывать на природе они тоже любят, но только по выходным — на даче.

Козерог

Козероги, главная жизненная цель которых — профессиональный успех, несмотря на возможность удаленной работы, стараются все-таки не уезжать далеко от места расположения их офиса. Они опасаются, что, отлучившись, они могут упустить важный проект, который перехватят коллеги-конкуренты, чего эти трудоголики не могут себе позволить.

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Дата публикации
Количество просмотров
1904
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