Кот Келлог / © Associated Press

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Специальный советник Белого дома генерал в отставке Кит Келлог заявил, что общие потери в российско-украинской войне уже превысили потери США во Второй мировой войне.

Об этом он сказал в эфире Fox News, комментируя ситуацию на фронте и позицию Дональда Трампа.

«Президент Трамп абсолютно прав. Следует прекратить эти убийства. Когда смотришь на цифры — это массовые убийства. А еще есть неизбирательные обстрелы городов. Это недопустимый путь», — подчеркнул Келлог.

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По его словам, суммарные потери обеих сторон — погибших и раненых уже превышают 1,2 миллиона человек. Он назвал эту цифру «шокирующей» и сравнил ее с потерями США во Второй мировой войне, которые официально оцениваются в 418 тысяч погибших.

Эксперт подчеркнул, что война в Украине требует немедленного дипломатического решения, поскольку повлекла за собой колоссальные человеческие потери.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 27 мая, ВСУ уничтожили 982 840 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных.