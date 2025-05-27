Сколько стоит для России один день войны: глава МИД ответил

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Один день полномасштабной войны с Украиной стоит для России и путинского режима почти миллиард долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью азербайджанскому изданию Haqqin.

«Стоимость одного дня войны для России составляет почти один миллиард долларов. Сколько благ они могли бы принести своему народу за эти деньги! А что они делают вместо этого? Сеют смерть!», — заявил Сибига.

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По его словам, после изучения российских ракет, прежде всего баллистических, оказалось, что около 30-35% их компонентов изготовлено в западных странах.

«Я могу вам точно сказать: санкции работают! Их нужно усиливать и закрывать пути, с помощью которых Россия обходит санкции. Иначе мы не сможем остановить Россию», — убежден дипломат.

Ранее Андрей Сибига рассказал подробности переговоров в Стамбуле.