- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 520
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько стоит для России один день войны: глава МИД ответил
Один день ведения войны против Украины обходится Кремлю в один миллиард долларов.
Один день полномасштабной войны с Украиной стоит для России и путинского режима почти миллиард долларов.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью азербайджанскому изданию Haqqin.
«Стоимость одного дня войны для России составляет почти один миллиард долларов. Сколько благ они могли бы принести своему народу за эти деньги! А что они делают вместо этого? Сеют смерть!», — заявил Сибига.
По его словам, после изучения российских ракет, прежде всего баллистических, оказалось, что около 30-35% их компонентов изготовлено в западных странах.
«Я могу вам точно сказать: санкции работают! Их нужно усиливать и закрывать пути, с помощью которых Россия обходит санкции. Иначе мы не сможем остановить Россию», — убежден дипломат.
Ранее Андрей Сибига рассказал подробности переговоров в Стамбуле.