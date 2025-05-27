НАТО под угрозой: США сокращают военное присутствие в Европе

НАТО. / © Associated Press

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Соединенные Штаты традиционно играли ведущую роль в НАТО — самом успешном военном альянсе ХХ века. Со времени создания в 1949 году Вашингтон оставался главным стратегическим и финансовым донором Альянса. Однако сейчас политика США, в том числе администрации Дональда Трампа, вызывает тревогу среди европейских союзников.

Об этом пишет издание The Conversation.

Меньше солдат — меньше гарантий

Согласно данным NBC News, США планируют сократить до 10 тысяч из своих 85 тысяч военных, дислоцированных в Европе. Также рассматривается возможность отказа от ключевых руководящих ролей в командовании НАТО. В то же время, Трамп сомневается в обязательствах США по статье 5 Североатлантического договора — принципе коллективной обороны — если союзники не тратят на оборону 2% ВВП.

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Дипломатический разворот и смещение приоритетов

Администрация Трампа все больше фокусируется на угрозах со стороны Китая и открыто декларирует намерение перезагрузить отношения с Россией — несмотря на вторжение Москвы в Украину, военные преступления и гибридную войну против Европы. Речь идет не только о кибератаках, шпионаже и диверсиях, но и о подрывной деятельности, в частности на авиарейсах в Северную Америку.

Неравная позиция в Альянсе

Публичные заявления Трампа также вызывают сомнения в надежности США как партнера. Президент неоднократно высказывался о “покупке” Гренландии — территории Дании, члена НАТО, а также предлагал присоединить Канаду как “51 штат”. Он критиковал ЕС и публично становился на сторону России в ООН.

Последствия для европейской безопасности

Сокращение войск и уменьшение политической активности США в рамках Альянса ослабляет европейскую обороноспособность. Хотя Америка обладает крупнейшим ядерным арсеналом в НАТО, этого может быть недостаточно для сдерживания России без значительного военного присутствия в регионе. Москва по-прежнему воспринимает США как главного игрока в НАТО.

Ранее сообщалось, что американские военные активизируют деятельность в северном регионе Европы - в частности, на стратегическом шведском острове Готланд, расположенном всего в 300 км от российского Калининграда.

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