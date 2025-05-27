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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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НАТО під загрозою: США скорочують військову присутність у Європі

Скорочення військ США в Європі та сумніви Трампа щодо гарантій НАТО посилюють ризики для Європи та підривають єдність Альянсу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
НАТО

НАТО. / © Associated Press

Сполучені Штати традиційно відігравали провідну роль у НАТО — найуспішнішому військовому альянсі сучасності. Від часу створення у 1949 році Вашингтон залишався головним стратегічним і фінансовим донором Альянсу. Проте нині політика США, зокрема адміністрації Дональда Трампа, викликає тривогу серед європейських союзників.

Про це пише видання The Conversation.

Менше солдатів — менше гарантій

Згідно з даними NBC News, США планують скоротити до 10 тисяч зі своїх 85 тисяч військових, дислокованих у Європі. Також розглядається можливість відмови від ключових керівних ролей у командуванні НАТО. Водночас Трамп сумнівається у зобов’язаннях США за Статтею 5 Північноатлантичного договору — принципі колективної оборони — якщо союзники не витрачають на оборону 2% ВВП.

Дипломатичний розворот і зміщення пріоритетів

Адміністрація Трампа дедалі більше фокусується на загрозах із боку Китаю та відкрито декларує намір “перезавантажити” відносини з Росією — попри вторгнення Москви в Україну, воєнні злочини та гібридну війну проти Європи. Йдеться не лише про кібератаки, шпигунство та диверсії, а й про підривну діяльність, зокрема на авіарейсах до Північної Америки.

Нерівна позиція в Альянсі

Публічні заяви Трампа також викликають сумніви в надійності США як партнера. Президент неодноразово висловлювався про «покупку» Гренландії — території Данії, члена НАТО, — а також пропонував приєднати Канаду як “51-й штат”. Він критикував ЄС і публічно ставав на бік Росії в ООН.

Наслідки для європейської безпеки

Скорочення військ та зменшення політичної активності США в межах Альянсу послаблює європейську обороноздатність. Хоча Америка володіє найбільшим у НАТО ядерним арсеналом, цього може бути недостатньо для стримування Росії без значної військової присутності в регіоні. Москва, як і раніше, сприймає США як головного гравця в НАТО.

Раніше повідомлялось, що американські військові активізують діяльність у північному регіоні Європи — зокрема, на стратегічному шведському острові Готланд, розташованому лише за 300 км від російського Калінінграда.

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