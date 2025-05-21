Россия бьет по Украине новыми «Шахедами»: спасут ли две стены

Россия бьет по Украине модернизированными «Шахедами» / © ТСН

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После того, как на днях военно-политический портал Defense Express рассказал о том, что армия РФ начала атаковать Украину фактически новыми «Шахедами», с увеличенной почти вдвое боевой частью, ситуацию для ТСН.ua прокомментировал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По оценкам некоторых мониторинговых каналов, модернизированные БПЛА, теперь имеющие боевую часть весом 90 кг, вероятно, способны пробивать стены домов, поэтому «правило двух стен», возможно, уже не является такой панацеей во время российских атак как стандартное укрытие.

«Да, безусловно, такой риск есть», — говорит и военный эксперт Владислав Селезнев.

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Кроме того, по его словам, российская армия постоянно совершенствует, в частности, и «Шахеды».

«Мы должны понимать, чем дальше, тем мощнее становятся «Шахеды» и их боевые части. К тому же последние являются многокомпонентными. Там есть маленькие осколки, которые создают волну элементов, которые в свою очередь убивают все живое. Есть осколочно-фугасная часть, которая создает соответствующие проблемы, в том числе — воспламенение. Там есть элемент, который создает кумулятивный поток. Чем дальше, тем больше россияне модернизируют системы «Шахедов», чтобы с одной стороны иметь относительно недорогое оружие, а с другой — иметь возможность причинять нам как можно больше бед», — говорит Селезнев.

К этому он добавляет, что нужно понимать в том числе и следующее: «Путин, совершенствуя «Шахеды», ставит своей целью убить как можно больше гражданского населения Украины. Это очевидно».

По мнению Селезнева, разработка в виде увеличенной боевой части «Шахеда» сопровождается и работой над тем, чтобы этот БПЛА не терял привычную скорость и маневренность.

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«На некоторые они крепят более мощные двигатели. Война — это лучший экзаменатор, россияне ищут варианты удешевления оружия», — приводит пример Селезнев.

По его словам, не лучшим вариантом в качестве укрытия при обстреле могут быть межэтажные площадки в подъезде. После ряда ракетных обстрелов, например, появлялись сообщения, что лестница разрушается очень быстро.

«Лучший вариант — сертифицированное укрытие. Лестница не относится к безопасным элементам», — говорит эксперт.

Резюмируя, он добавляет, что армия России атакует «Шахедами» Украину ночью из-за того, что БПЛА черного цвета крайне тяжело выявлять визуально.

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«Россия продолжает создавать новые промышленные производства «Шахедов», а также «Пародий» и «Гербер», — говорит Селезнев и не исключает, что враг может кратно увеличить производство.

Ранее сообщалось, какой может стать война в Украине после разговора Трампа с Путиным.

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