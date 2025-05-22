Рубио анонсировал анализ всей помощи для Украины: что будет после

Государственный секретарь США Марко Рубио / © Getty Images

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты еще раз проведут анализ всей помощи, предоставленной Украине за последние годы. В случае нарушений, этим вопросом займутся.

Об этом Рубио сказал в Конгрессе, сообщается на сайте Государственного департамента США.

«Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована», — заявил американский госсекретарь.

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Он напомнил, что у США есть генеральные инспектора и специальный генинспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все расходы на помощь для Украины.

«Если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся», — сказал Рубио.

Он также сказал, что главной целью Вашингтона дальше является прекращение боевых действий в войне в Украине. А «главный приоритет президента — положить конец войне раз и навсегда».

«Мы оказали Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться. Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений», — высказался госсекретарь.

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Какая ситуация с помощью США для Украины?

Напомним, в марте 2025 года правительство США приостановило все поставки военной помощи Украине, одобренные еще при каденции предыдущего президента Джо Байдена. Но после переговоров с Киевом в Саудовской Аравии Вашингтон возобновил запланированную ранее военную поддержку для Украины. Что касается администрации нового президента США Дональда Трампа, то она еще ни разу не выделяла Киеву военной помощи ни в качестве грантов, ни даже за плату.

Правда, в начале мая администрация Трампа сообщила Конгрессу о намерении одобрить прямой коммерческий экспорт (продажу) оборонной продукции в Украину на около 50 млн долл. Это первое разрешение от нового президента США после его возвращения в Белый дом.

Заметим, согласно соглашению о полезных ископаемых, военная помощь США является частью инвестиционного фонда восстановления Украины, который будет наполняться средствами обеих стран в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь. За оружие надо будет платить или деньгами, или лицензиями на разработку месторождений.