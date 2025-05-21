Росія гатить по Україні новими "Шахедами": чи врятують дві стіни

Росія гатить по Україні модернізованими «Шахедами» / © ТСН

Реклама

Після того, як днями військово-політичний портал Defense Express розповів про те, що армія РФ почала атакувати Україну фактично новими «Шахедами» зі збільшеною майже вдвічі бойовою частиною, ситуацію для ТСН.ua прокоментував колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За оцінками деяких моніторингових каналів, модернізовані БпЛА, які тепер мають бойову частину вагою 90 кг, ймовірно, здатні пробивати стіни будинків, тому «правило двох стін», можливо, вже не є такою панацеєю під час російських атак, як стандартне укриття.

«Так, безумовно, такий ризик є», — каже і військовий експерт Владислав Селезньов.

Реклама

Крім того, за його словами, російська армія постійно удосконалює, зокрема, й «Шахеди».

«Ми маємо розуміти те, що чим далі, то потужнішими стають „Шахеди“ та їхні бойові частини. До того ж останні є багатокомпонентними. Там є маленькі уламки, які створюють хвилю елементів, які своєю чергою вбивають усе живе. Є уламково-фугасна частина, яка створює відповідні проблеми, зокрема займання. Там є елемент, який створює кумулятивну струю. Чим далі, тим більше росіяни модернізують системи „Шахедів“, щоб, з одного боку, мати відносно недорогу зброю, а з іншого — мати можливість спричиняти нам якомога більше лиха», — каже Селезньов.

До цього він додає, що треба усвідомлювати, зокрема, й таке: «Путін, удосконалюючи „Шахеди“, ставить за мету вбити якомога більше цивільного населення України. Це очевидно».

На думку Селезньова, розробка у вигляді збільшеної бойової частини «Шахеда» супроводжується і роботою над тим, щоб цей БпЛА не втрачав звичної швидкості й маневреності.

Реклама

«На деякі вони чіпляють більш потужні двигуни. Війна — це найкращий екзаменатор, росіяни шукають варіанти здешевлення зброї», — наводить приклад Селезньов.

За його словами, не найкращим варіантом укриття під час обстрілів можуть бути міжповерхові майданчики в під’їздах. Після низки ракетних обстрілів, наприклад, з’являлися повідомлення, що сходи руйнуються дуже швидко.

«Найкращий варіант — сертифіковане укриття. Сходи не належать до безпечних елементів», — каже експерт.

Резюмуючи, він додає, що армія Росії атакує «Шахедами» Україну вночі через те, що БпЛА чорного кольору вкрай важко виявляти візуально.

Реклама

«Росія продовжує створювати нові промислові виробництва „Шахедів“, але і „Пародій“, і „Гербер“, — каже Селезньов та не виключає, що ворог може кратно збільшити виробництво.

Раніше повідомлялося про те, якою може стати війна в Україні після розмови Трампа з Путіним.

Читайте також: