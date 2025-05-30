- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 532
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России по состоянию на 30 мая: Генштаб обновил данные
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 30 мая составили 986 080 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1140 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 986 080 (+1140) человек
танков — 10865 (+1)
боевых бронированных машин — 22647 (+2
артиллерийских систем — 28421 (+35)
РСЗО — 1398 (+1)
средства ПВО / anti-aircraft systems — 1172 (+1) ед,
самолетов — 372
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 38070 (+71)
крылатые ракеты — 3265
корабли /катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 50089 (+74)
специальная техника — 3902
Напомним, специальный советник Белого дома генерал в отставке Кит Келлог заявил, что общие потери в российско-украинской войне уже превысили потери США во Второй мировой войне.