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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Российская армия также активно теряет на поле боя технику.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Российская армия также активно теряет на поле боя технику. / © Associated Press

По состоянию на утро 28 мая ВСУ уничтожили 983 890 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 983 890 (+1050) человек,

  • танков ‒ 10864 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22644 (+2) ед,

  • артиллерийских систем – 28355 (+18) ед,

  • РСЗО – 1397 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1171 (+0) ед,

  • самолетов – 372 (+0) ед,

  • вертолетов – 336 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 37918 (+65),

  • крылатые ракеты – 3265 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49959 (+52) ед,

  • специальная техника / special equipment ‒ 3902 (+0).

Напомним, специальный советник Белого дома Кит Келлог шокировал статистику о потерях в войне с Украиной. По его словам, суммарные потери обеих сторон – погибшие и раненые – уже превышают 1,2 миллиона человек. Он назвал эту цифру "шокирующей".

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