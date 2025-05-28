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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Российская армия также активно теряет на поле боя технику.
По состоянию на утро 28 мая ВСУ уничтожили 983 890 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 983 890 (+1050) человек,
танков ‒ 10864 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22644 (+2) ед,
артиллерийских систем – 28355 (+18) ед,
РСЗО – 1397 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1171 (+0) ед,
самолетов – 372 (+0) ед,
вертолетов – 336 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 37918 (+65),
крылатые ракеты – 3265 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49959 (+52) ед,
специальная техника / special equipment ‒ 3902 (+0).
Напомним, специальный советник Белого дома Кит Келлог шокировал статистику о потерях в войне с Украиной. По его словам, суммарные потери обеих сторон – погибшие и раненые – уже превышают 1,2 миллиона человек. Он назвал эту цифру "шокирующей".