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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Російська армія також активно втрачає на полі бою техніку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Російська армія також активно втрачає на полі бою техніку. / © Associated Press

Станом на ранок 28 травня ЗСУ знищили 983 890 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 983 890 (+1050) осіб,

  • танків ‒ 10864 (+4) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22644 (+2) од,

  • артилерійських систем – 28355 (+18) од,

  • РСЗВ – 1397 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,

  • літаків – 372 (+0) од,

  • гелікоптерів – 336 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37918 (+65),

  • крилаті ракети ‒ 3265 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49959 (+52) од,

  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0).

Нагадаємо, спеціальний радник Білого дому Кіт Келлог шокував статистикою про втрати у війні з Україною. За його словами, сумарні втрати обох сторін — загиблі і поранені — уже перевищують 1,2 мільйона людей. Він назвав цю цифру «шокувальною».

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