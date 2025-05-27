Курс валют на 28 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курсы валют на 28 мая. / © УНИАН

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НБУ установил официальный курс валют на среду, 28 мая. Доллар взлетел на 10 коп. Евро прибавил 2 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США - 41,67 (+10 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,31 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,13 (0 коп.)

Как сообщалось, доллар готовит приятный украинцам сюрприз. Министерство финансов сообщило, что американская валюта в этом году может быть дешевле, чем предполагалось. Уточненные плановые показатели курса опубликованы в обновленной бюджетной декларации на 2025-28 годы, которую Кабмин должен утвердить до 1 июня.

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Дата публикации 20:36, 23.05.25 Количество просмотров 244 Валютные качели: покупать доллары или евро?