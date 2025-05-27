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Курс валют на 28 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна значительно ослабла по отношению к американскому доллару, который растет несколько дней подряд.
НБУ установил официальный курс валют на среду, 28 мая. Доллар взлетел на 10 коп. Евро прибавил 2 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 41,67 (+10 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,31 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,13 (0 коп.)
Как сообщалось, доллар готовит приятный украинцам сюрприз. Министерство финансов сообщило, что американская валюта в этом году может быть дешевле, чем предполагалось. Уточненные плановые показатели курса опубликованы в обновленной бюджетной декларации на 2025-28 годы, которую Кабмин должен утвердить до 1 июня.