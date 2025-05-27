В Украине изменится зарплата учителей: чего ждать

Учитель / © pixabay.com

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Правительство Украины уже заложило в бюджет-2025 дополнительные 12 миллиардов гривен на выплаты учителям, а также работает над глобальным пересмотром системы оплаты труда педагогов.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лесной во время конференции «Образование новой Украины», передает УНИАН.

«Во исполнение положений закона об образовании нужно более 300 миллиардов гривен. Такая сумма в условиях войны недостижима, но нам удалось обнаружить 12 миллиардов дополнительно. Эти средства пойдут на доплаты учителям: в первом полугодии – по 1000 гривен ежемесячно, а с 1 сентября – по 2000 гривен», – заявил Лесной.

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В то же время, по его словам, команда МОН выполняет поручение президента по проработке сценариев повышения зарплат педагогам в долгосрочной перспективе.

«У нас есть несколько вариантов: упрощение структуры зарплат, мотивационная модель оплаты, которая стимулирует профессиональный рост. Но даже базовый сценарий предусматривает более 40 млрд. грн. дополнительного финансирования. Мы над этим работаем вместе с правительством», - добавил министр.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине рост минималки до отметки в 10 тысяч гривен ожидается в 2028 году.

В ведомстве говорят, что цель регулярного повышения минималки — сохранить покупательную способность населения и одновременно увеличить поступления в государственный и местные бюджеты через более высокие налоговые вычеты.

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Однако в 2025 году от повышения минималки решили отказаться, сейчас она составляет 8000 гривен. В то же время Министерство финансов прогнозирует, что рост минималки до отметки в 10 тысяч гривен ожидается в 2028 году.