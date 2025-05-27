В Україні зміниться зарплатня вчителів: чого очікувати

Вчитель / © pixabay.com

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Уряд України вже заклав у бюджет-2025 додаткові 12 мільярдів гривень на виплати вчителям, а також працює над глобальним переглядом системи оплати праці освітян.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час конференції «Освіта нової України» передає УНІАН.

«На виконання положень закону про освіту потрібно понад 300 мільярдів гривень. Така сума в умовах війни недосяжна, але нам вдалося знайти 12 мільярдів додатково. Ці кошти підуть на доплати вчителям: у першому півріччі — по 1000 гривень щомісяця, а з 1 вересня — по 2000 гривень», — заявив Лісовий.

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Водночас, за його словами, команда МОН виконує доручення президента щодо опрацювання сценаріїв підвищення зарплат педагогам у довгостроковій перспективі.

«Маємо кілька варіантів: спрощення структури зарплат, мотиваційна модель оплати, яка стимулює професійне зростання. Але навіть базовий сценарій передбачає понад 40 мільярдів гривень додаткового фінансування. Ми над цим працюємо разом з урядом», — додав міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні зростання мінімалки до позначки у 10 тисяч гривень очікується аж 2028 року.

У відомстві кажуть, що мета регулярного підвищення мінімалки — зберегти купівельну спроможність населення та одночасно збільшити надходження до державного і місцевих бюджетів через вищі податкові відрахування.

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Однак 2025 року від підвищення мінімалки вирішили відмовитися, наразі вона становить 8 000 гривень. Водночас Міністерство фінансів прогнозує, що зростання мінімалки до позначки у 10 тисяч гривень очікується аж 2028 року.